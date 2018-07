Cristiano Ronaldo è molto noto per essere uno specialista sui calci di punizione e per come le prepara ma, con molta probabilità, nessuno si sarebbe mai aspettato che dietro questo metodo ci fosse un altro calciatore approdato in Italia e ricordato per altri motivi: Cesar Prates, difensore brasiliano che dopo una grande carriera in patria è approdato in Europa grazie al Real Madrid ed è arrivato anche in Italia (con una parentesi molto discutibile con Livorno e Chievo tra il 2005 e il 2007) ma il club straniero in cui ha trascorso la maggior parte della sua carriera è stato lo Sporting Clube de Portugal dove ha avuto la possibilità di giocare con un giovane CR7.

Al fianco del calciatore portoghese ha passato diversi allenamenti e se il giovane aveva trovato un giovane interessato ai suoi consigli, Cesar Prates ha trovato una vocazione da insegnante raccontando in un ‘intervista a Goal.com come insegnò a Ronaldo il metodo per preparare e tirare i calci di punizione: