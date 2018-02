Cristiano Ronaldo con la doppietta realizzata al Paris Saint Germain è salito a quota 116 gol in Champions League. Un numero impressionante, che è cresciuto in modo incredibile negli ultimi anni in cui il portoghese si è esaltato con il Real Madrid, che ha vinto tre volte il trofeo negli ultimi quattro anni. CR7 è riuscito a segnare così tanto che da solo ha fatto più gol di un numero impressionante di squadre. Solo prendendo in considerazioni le stagioni con la nuova formula solo 20 squadre hanno realizzato più gol di quanti ne ha fatti Ronaldo da solo. Mentre se si considera il trofeo dalla sua prima edizione, cioè dal 1955, CR7 è 49esimo nella classifica generale e si mette alle spalle 463 squadre, compresi Napoli e Manchester City.

Un trionfo di gol per Ronaldo

Una mitragliatrice CR7 che nella classifica all time con 116 reti si trova al 49esimo posto. Questo numero forse non fa troppa impressione, ma in realtà non è così e quella posizione è tremendamente imbarazzante per chi è alle spalle del portoghese. Il Manchester City nella sua storia ha realizzato 102 gol in coppa, il Napoli 60 (in cinque partecipazioni) e Ronaldo li guarda dall’alto. E la possibilità di scalare la classifica è molto concreta. Perché di un soffio davanti a CR7 ci sono il CSKA Mosca, il Fenerbahce, il Bruges, il Copenaghen e lo Sporting Lisbona. Realizzando altre tre reti si isserebbe Ronaldo al 44° posto e sarebbe alle spalle della Roma. Il Real domina questa classifica (Ronaldo ha contribuito con il 10,87%), seguono Bayern, Barcellona, Manchester United, Milan e Juventus.

La classifica delle squadre con più gol in Champions dal 1955 a oggi

1) Real Madrid 929; 2) Bayern Monaco 652; 3) Barcellona 586; 4) Manchester United 495; 5) Milan 416; 6) Juventus 406; 7) Benfica 393; 8) Liverpool 356 9) Porto 341; 10) Arsenal 332; 16) Inter 239; 43) Roma 122; 49) Cristiano Ronaldo 116.

117 squadre hanno segnato meno di Ronaldo in Champions

Se invece si considerano solamente gli ultimi ventisei anni, cioè quelli della Champions League con la nuova formula si trova Cristiano Ronaldo addirittura 20°. Il portoghese in questo caso si mette alle spalle 117 delle 137 squadre che hanno disputato questa manifestazione in questo lasso di tempo. Da solo Ronaldo ha realizzato più gol del Monaco, della Roma e dell’Atletico Madrid (107), del Psv (102), del Benfica e del Manchester City (99).