Nuova sfida professionale per Cristian Zaccardo. L'esperto difensore classe 1981 campione del mondo nel 2006 riparte da San Marino. L'ex Milan è ufficialmente un nuovo giocatore del Tre Fiori, club che milita nel gruppo B del campionato di calcio sanmarinese. Pur avendo recentemente superato l'esame da direttore sportivo, Zaccardo vuole confrontarsi con una nuova sfida, sempre sul terreno di gioco.

Cristian Zaccardo al Tre Fiori, il campione del mondo riparte da San Marino

Nelle ultime notizie di calciomercato c'è il colpo del Tre Fiori club che milita nel gruppo B del campionato di calcio di San Marino. La società gialloblu si è assicurata le prestazioni dell'esperto laterale Cristian Zaccardo, svincolato e dunque tesserabile a zero. Un colpo prestigioso per il Tre Fiori che potrà contare sulla grande esperienza di un giocatore che oltre a vantare quasi 400 presenze in Serie A ha vinto anche un Europeo Under 21 e il Mondiale 2006 con la Nazionale. Cristian Zaccardo che a dicembre spegnerà 38 candeline sulla torta si sente ancora calciatore e, nonostante il recente esame da direttore sportivo brillantemente superato, proprio non vuole saperne di appendere le scarpette al chiodo. Grande entusiasmo dei tifosi sanmarinesi per l'arrivo al Tre Fiori di Zaccardo, come dimostrato dai commenti alla notizia dell'ufficialità sulla pagina Facebook del club

Ennesima sfida dunque per Cristian Zaccardo che nella sua carriera ha vestito le casacche di Spezia, Bologna, Palermo, Wolfsburg, Parma, Milan, Carpi e Vicenza, oltre fare tutta la trafila con le nazionali azzurre. Nel 2017-2018 poi l’esperienza a Malta con gli Hamrun Spartans prima di rimanere svincolato. Adesso è arrivata la chiamata del Tre Fiori, con Zaccardo che proverà a trascinare una squadra che attualmente è seconda a 7 punti dal La Fiorita.