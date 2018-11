Cristian Totti come papà Francesco. In attesa di crescere e provare ad emulare in campo le gesta del celebre padre e bandiera storica della Roma, il primogenito del Pupone si è già messo in mostra con le Giovanili della formazione capitolina. L'esperienza e la classica gavetta del rampollo della famiglia Totti passa anche dalla presenza a bordo campo nelle partite casalinghe della Roma per fare da raccattapalle. Non è sfuggita dunque la presenza di Cristian Totti, in occasione dell'ultima sfida della squadra di Di Francesco all'Olimpico contro la Samp, con tanto di esultanza immortalata dalle telecamere.

Cristian Totti come papà Francesco, raccattapalle a 13 anni in Roma-Sampdoria

La presenza del figlio di Francesco Totti a bordo campo in occasione di Roma-Sampdoria 4-1, non è sfuggita alle telecamere. Cristian, 13enne calciatore delle Giovanili della formazione giallorossa ha vestito i panni del raccattapalle come molti suoi compagni. Una situazione che non rappresenta una sorpresa in Europa, con i club che offrono in questo modo ai loro giovani talenti di seguire da molto vicino le prestazioni dei calciatori della prima squadra, respirando così l'aria delle partite che contano, in modo da imparare più velocemente. Una situazione che ha richiamato alla memoria, l'esordio di Francesco Totti all'Olimpico da raccattapalle: tale padre, tale figlio, visto che anche il Pupone ha mosso i primi passi all'Olimpico a 13 anni raccogliendo i palloni finiti fuori in occasione delle partite casalinghe della Roma.

L'esultanza del figlio di Totti dopo il gol di Patrick Schick

In occasione del raddoppio della Roma siglato dal grande ex Patrick Schick, Cristian Totti presente in una zona alle spalle della porta di Audero, si è lasciato andare ad un'esultanza che non è sfuggita alle telecamere di Sky. L'attesissimo gol del giovane centravanti, che si è sbloccato dopo aver fatto i conti con qualche infortunio di troppo, è stato celebrato anche dal figlio di Francesco Totti. Quest'ultimo è stato inquadrato mentre esultava con il pugno alzato, in festa per il secondo gol di quella che è la sua squadra del cuore. Giornata speciale dunque anche per il rampollo del Pupone, che spera di bruciare le tappe e poter esultare anche in campo, magari dopo una rete con la maglia della prima squadra.