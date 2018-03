"Questa prodezza è tutta per te Davide". Sembra dire questo Mimmo Criscito al momento dell'esultanza dopo lo splendido gol segnato nel match d'andata degli ottavi di finale di Europa League tra il suo Zenit e l'RB Lipsia. Una traiettoria perfetta disegnata su calcio di punizione, per il gol dell'1-2 in terra tedesca, quello che tiene vive le speranze di qualificazione ai quarti della squadra di Mancini, festeggiato con la dedica all'amico Astori, tragicamente scomparso pochi giorni fa.

Criscito, gran gol su punizione e dedica ad Astori

E' l'86' del match tra l'RB Lipsia, giustiziere del Napoli, e lo Zenit San Pietroburgo, andata degli ottavi di finale di Europa League. La formazione di San Pietroburgo sotto di due gol, trova la rete della speranza proprio con il suo capitano. Quest'ultimo calcia in maniera perfetta una punizione che non lascia scampo al portiere avversario. Una splendida realizzazione per Criscito che esulta con le mani e il volto ad indicare il cielo, per dedicare la rete a Davide Astori, l'amico e compagno di Nazionale, proprio nel giorno dei suoi funerali.

L'emozione di Criscito per Astori dopo RB Lipsia-Zenit

Un momento molto toccante, che Criscito ha condiviso con i compagni e tifosi, e che ha provato a raccontare visibilmente emozionato nel post-partita in mixed zone. Queste le parole di Criscito per Astori: "Davide è stato un amico e un compagno di Nazionale. Era una persona speciale e il gol di stasera era tutto per lui. E mi piace pensare che mi abbia dato una mano a infilare quel calcio di punizione nel sette".

Per te, la dedica di Criscito ad Astori su Instagram

E su Instagram, poco dopo la partita l'esperto e duttile difensore italiano ha voluto ricordare ulteriormente Astori. Criscito ha postato proprio la foto della sua esultanza dopo il gol accompagnata da poche parole: "Per te" con tanto di numero 13, cuore viola e emoticon delle mani giunte in segno di preghiera. Come Bonucci, anche Criscito avrebbe voluto partecipare ai funerali dell'amico, ma gli impegni calcistici europei gliel'hanno impedito.

A post shared by Domenico criscito (@domenicocriscito8691) on Mar 8, 2018 at 2:52pm PST

Criscito tornerà in Italia a fine stagione, giocherà nel Genoa

In conclusione una battuta sul futuro. Il nome di Criscito nelle ultime settimane è tornato di moda anche in chiave calciomercato. Il classe 1986 a fine stagione lascerà lo Zenit essendo in scadenza di contratto. Certo ormai il suo ritorno in Italia, confermato dallo stesso giocatore. La destinazione? Tutto lascia presagire un riapprodo nel suo Genoa: "Non c'è ancora nulla di ufficiale, ma posso solo dire che tornerò in Italia, che il Genoa mi ha cercato e che ho il Genoa nel cuore".