Parata di stelle del calcio sulle tribune del Santiago Bernabeu in occasione della finale di Copa Libertadores che ha visto trionfare il River Plate sul Boca Juniors. Se Cristiano Ronaldo, nonostante l'invito in quello che un tempo era la sua "casa" ha deciso di rimanere a Torino per preparare al meglio la sfida contro lo Young Boys, altrettanto non ha fatto Mauro Icardi che dopo la sconfitta con la Juve, e la festa per il compleanno di Wanda Nara si è goduto il Superclasico dal vivo. Una situazione che ha fatto infuriare tanti tifosi nerazzurri visto che martedì sera il capitano dell'Inter dovrà trascinare la squadra nel match contro il Psv decisivo (così come Barcellona-Tottenham) ai fini della qualificazione.

Cristiano Ronaldo dice no al Superclasico e resta a Torino per allenarsi in vista della Champions

La Juventus, reduce dal pesante successo di venerdì sull'Inter è già qualificata agli ottavi di Champions e mercoledì in casa dello Young Boys, avversario assolutamente alla portata, con una vittoria passerebbe alla fase successiva da prima della classe. La società ha permesso dunque ad un gruppo di giocatori, composto da Bonucci, Chiellini, De Sciglio, Dybala e Bentancur (oltre al direttore sportivo Paratici) di volare a Madrid per assistere al Superclasico in un box del Santiago Bernabeu. Tra gli invitati c'era anche Cristiano Ronaldo, che nello stadio del Real è praticamente di casa, e nonostante tutto ha deciso di rimanere a Torino, dove ha confermato la sua maniacale attenzione ai dettagli, allenandosi per arrivare al meglio al match di Champions.

Icardi a Madrid nonostante la sfida di martedì contro il Psv decisiva per la Champions

Una situazione che stride e non poco con quella relativa a Mauro Icardi. L'Inter che venerdì ha perso di misura il confronto con la Juventus, nonostante l'impegno ravvicinato e decisivo in Champions contro il Psv in programma martedì sera (bisognerà vincere e sperare che il Tottenham non faccia il colpaccio in casa del Barcellona) si è presentato sulle tribune del Bernabeu per assistere a River-Boca in compagnia della moglie Wanda Nara e dei dirigenti Zanetti e Ausilio.

Prima la festa di Wanda Nara poi la trasferta al Bernabeu, critiche per Mauro Icardi

Una situazione che non è stata gradita dal popolo nerazzurro che ha criticato il capitano sui social, già finito nell'occhio del ciclone per l'"eccessivo entusiasmo" mostrato in occasione della festa di compleanno di Wanda Nara, a poche ore dal ko pesante contro la Juve. Inevitabile il paragone con Cristiano Ronaldo, che seppur in una condizione di minore "pressione" rispetto all'argentino dell'Inter (con la Juve già qualificata, che scenderà in campo in Champions con 24 ore di riposo in più rispetto ai nerazzurri) ha preferito declinare l'invito per lavorare al meglio in vista del prossimo impegno in Champions. Un match in cui Maurito dovrà ritrovare il feeling con il gol e dunque con i tifosi, per allontanare altre potenziali critiche.