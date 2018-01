Sarà anche il Campione del Mondo per Club in carica, il vincitore dell'ultima Liga e della Champions League, nonchè il faro indiscusso del Portogallo che ha trionfato per la prima volta agli Europei. Eppure Cristiano Ronaldo non assolutamente il primo per stipendi. Nè il secondo e nemmeno il terzo. Il portoghese del Real Madrid è solamente alla sesta posizione tra i più pagati tra chi gioca a calcio in Europa. Uno smacco e – forse – uno dei motivi principali degli ultimi screzi con la Casa Blanca.

Questione di soldi.

Primo in tutto ma non nello stipendio.

Dunque Cristiano Ronaldo è solamente il sesto giocatore più pagato al mondo: Messi, Tevez, Neymar, Oscar e Lavezzi superano in questa speciale classifica il cinque volte vincitore del pallone d'oro. Uno ‘smacco' a Cr7 che da sempre gestisce con cura quasi maniacale ogni suo affare, che derivi direttamente dal contratto calcistico a tutto ciò che orbita sui suoi diritti di immagine e di . In una situazione di questo tipo, anche chi non riesce ad immaginare un Real Madrid senza il portoghese, puo' cominciare a pensarci seriamente ed è spiegato uno dei motivi per cui Ronaldo chiede un sostanzioso aumento d'ingaggio al suo contratto.

Muro Real: nessun gioco al rialzo.

Cotratto rinnovato soltanto 14 mesi fa fino al 2021 a 21 milioni di euro netti a stagione ma che Cr7 reputa evidentemente non adeguato alla qualità e al prestigio che il club che lo ha tesserato, riceva a livello internazionale. I blancos al momento sembrerebbero non intenzionati ad affrontare il problema tanto che Florentino Perez avrebbe dato via libera al procuratore Mendes di ascoltare eventuali offerte.

Messi guida i Paperon de' Paperoni.

La Pulga guadagna il doppio di Cr7.

Per altri colleghi la strada recente è stata molto differente. Ad esempio, il passaggio di Neymar al Psg per una cifra di 222 milioni ha portato a riconoscergli un ingaggio di 36 milioni all'anno per cinque stagioni. Anche Messi ha rinnovato con il Barcellona a fine novembre con un contratto come Ronaldo fino al 2021, una clausola di 700 milioni ma ben 46 milioni all'anno all'argentino, piu' del doppio di Ronaldo. La pulga è stato premiato così per la sua fedelta' ai blaugrana.

Tevez, Oscar e Lavezzi più ricchi con la Cina.

Infine, il capitolo Cina dove lo Shenhua di Shanghai ha pagato a Carlos Tevez ben 38 milioni di euro a stagione, lo Shanghai Sipg ne paga 24 a Oscar e l'Hebei Fortune ne riconosce 23 a Lavezzi. Tutti più del 5 volte Pallone d'Oro Ronaldo, che con i suoi 21 milioni ha subito dietro Hulk (20), poi Mbappe' (18), pogba (17,5) e Graziano Pelle' (17).