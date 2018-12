Cristiano Ronaldo non lascia nulla al caso. Nonostante questo 2018 abbia portato qualche cambiamento nella sua vita, CR7 è sempre al top e lo ha dimostrato nei primi sei mesi di Serie A dopo dieci anni di Liga. Trasferendosi alla Juventus il fuoriclasse portoghese ha lanciato un'altra sfida a se stesso e vuole continuare a macinare record senza lasciare nulla ai suoi avversari. Se nella penultima gara del 2018 è dovuto entrare lui a togliere le castagne dal fuoco alla Vecchia Signora in quel di Bergamo, per quanto riguarda le entrate i record continuano: Ronaldo in tutto l'anno solare ha incassato oltre 100 milioni di euro e questa cifra lo rende, di fatto, il terzo atleta più pagato al mondo. Questo non può che essere un segnale positivo per la squadra bianconera che ha sì acquistato una vera e propria azienda la scorsa estate ma il ritorno anche per il club è altissimo.

Secondo quanto registrato da SportEconomy e riportato anche da Forbes, Cristiano Ronaldo ha superato i 94.78 milioni di euro guadagnati, frutto dei 53 milioni lordi dalla Juventus a cui vanno aggiunti altri 41.25 dai sei contratti pubblicitari attivi e da questi, circa 25 arrivano soltanto dal contratto con il proprio sponsor tecnico, cioè Nike.

Il podio: Mayweather e Messi

A comandare questa speciale classifica troviamo il pugile statunitense Floyd Mayweather, con circa 275 milioni di dollari, mentre la seconda posizione è occupata dal rivale numero uno di Cristiano, ovvero Lionel Messi. Nella lista è presente anche Neymar del Paris Saint-Germain e così sono i quattro i calciatori tra i primi 10 atleti più pagati dell'anno. La lista di Forbes include anche 40 giocatori di basket, tra cui LeBron James di Los Angeles Lakers (85,5 milioni di dollari), Stephen Curry (76,9 milioni) e Kevin Durant ( 57,3 milioni) di Golden State Warriors, Russell Westbrook degli Oklahoma City Thunder (47,6 milioni) e James Harden degli Houston Rockets (46,4 milioni).