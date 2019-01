Cristiano Ronaldo potrebbe vedersi togliere le onorificenze pubbliche ottenute per meriti sportivi in Portogallo. Il tutto perché il processo per evasione fiscale lo ha condannato, colpevole di aver frodato lo stato spagnolo. Una colpa che non ha nulla di virtuoso e positivo e per questo motivo potrebbe indurre il governo portoghese a rivedere le proprie scelte.

A sottolinearlo è la stampa lusitana che ha chiesto al presidente Marcelo Rebelo de Sousa di valutare la situazione e prendere posizione in merito. Cristiano Ronaldo è un'icona nel suo Paese ma il processo per frode ha lasciato il segno nell'opinione pubblica che ha adesso più di una perplessità sulla figura integerrima dell'ex Pallone d'Oro.

Chi può decidere ti intervenire. In realtà, in Portogallo, perché si debbano togliere d'ufficio le onorificenze bisogna commettere crimini pesanti che comportino una condanna ad almeno tre anni di reclusione, ma sembrerebbe che la stampa e la critica i siano scagliate verso Cr7 ugualmente. La scelta spetterà alla prima carica dello Stato e sarà inappellabile. Però il rischio c'è: si tratta dell’Orden del Infante don Henrique, la più prestigiosa onorificenza del paese, e della Gran Cruz de la Orden del Mérito, concesse rispettivamente nel 2014 e nel 2016,

La condanna di Cr7 nel processo per frode. Cristiano Ronaldo aveva deciso di dichiararsi colpevole nel processo per frode fiscale allo Stato spagnolo e martedì pomeriggio si era recato a Madrid per sostenere l'ultima udienza del processo, con relativa sentenza di condanna. Una multa economica e la detenzione, come da accordi con lo staff legale del campione della Juventus. La sanzione è stata pagata per intero, un rimborso da oltre 18 milioni di euro per il Fisco. La detenzione invece, non avverrà perché Cristiano Ronaldo si è giocato la condizionale.