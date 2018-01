Basta una mezza notizia sul possibile acquisto di una casa o l'iscrizione del figlio ad una nuova scuola che attorno a Cristiano Ronaldo si è scatenato nuovamente il tormentone di mercato: lascerà il Real Madrid, tornerà in Inghilterra, giocherà di nuovo nel Manchester United. Tutti rumors che di questi tempi stanno arricchendo le giornate dei tifosi d'Otremanica e facendo arrabbiare quelli di Spagna. Al momento non c'è alcun motivo per ritenere che Cristiano Ronaldo cambi Paese, club e campionato ma c'è chi sta già speculando in vista del prossimo mercato estivo.

Di vero ci sarebbe semplicemente l'interesse da parte di Cr7 di mandare nella miglior scuola possibile il primogenito. L'idea sarebbe quella di iscriverlo nello stesso istituto d'Inghilterra dove c'è anche il principino George, l'esclusiva scuola di Londra, Thomas's Battersea. Da lì, il bisogno di acquistare anche una casa per avere un punto d'appoggio per l'eventuale scelta definitiva per l'istruzione del proprio figlio.

Il Thomas's Battersea è uno degli istituti più prestigiosi d'Inghilterra. Ha una retta che sfiora e 20 mila sterline l'anno (quasi 35 mila euro) e vi sono iscritti i giovani più facoltosi, ricchi e nobili non solo di Londra e dintorni. Adesso che si è diffusa la voce su Cristiano Ronaldo, i tabloid hanno già iniziato a creare nuove speculazioni di mercato attorno all'asso portoghese.

Tra i tanti quotidiani che ne raccontano il retroscena c'è anche il ‘The Mirror' che si spinge oltre: la scelta dell'istituto per il figlio e la ricerca della nuova casa londinese altro non sarebbero che chiari indizi sulla voglia di Cristiano Ronaldo di ritornare alle sue origini sportive. Cr7 sarebbe dunque pronto a fine estate a lasciare il Real Madrid per ritornare a vestire la casacca del Manchester United, per la grande gioia di Josè Mourinho.