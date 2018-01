Philippe Coutinho pochi giorni fa è passato dal Liverpool al Barcellona per 160 milioni di euro. Senza dubbio il colpo più importante e più esoso del mercato di gennaio e uno dei più importanti di sempre (essendo diventato Coutinho il terzo giocatore più costoso di tutti i tempi).

Gli elogi per il brasiliano si sprecano, e sono anche meritati perché il venticinquenne è davvero molto forte, ma in questi giorni in parecchi hanno ricordato, mettendo il classico dito nella piaga, i soli 13 milioni incassati dall’Inter al momento della cessione al Liverpool.

Coutinho e l’esperienza all’Inter.

Non brillò in nerazzurro, 3 gol in 28 partite di campionato, 5 in 47 complessive, ma la dirigenza non ebbe la pazienza di aspettarlo. Del suo passato interista e della sua esperienza italiana ha parlato Coutinho, che ricorda la gioia al momento della firma e afferma che senza l’aiuto della famiglia e della sua fidanzata non sarebbe riuscito a superare l’impatto con una grande città

Ho iniziato a capire che sarei diventato professionista quando ho firmato il mio primo contratto con un club europeo all’età di 16 anni. Ero molto giovane quando passai all’Inter. È stato difficile per un giovane che proveniva da un’altra cultura. Andrai in Italia con i miei genitori e la mia ragazza, che poi è diventata mia moglie. Milano sembrava molto grande, la squadra aveva molti campioni. È stata un’esperienza molto positiva, ma difficile. Se fossi andato da solo sarei morto. Avevo bisogno del suo sostegno e della mia famiglia.

Il Liverpool, il mito Gerrard e Suarez.

Nell’intervista rilasciata a Barça Tv Coutinho ha parlato anche del Liverpool, di Gerrard, che lo ha aiutato molto a crescere, e di Suarez, che tornerà nuovamente suo partner d’attacco dopo tre anni e mezzo