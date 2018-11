Il trasferimento di Philippe Coutinho dal Liverpool al Barcellona è stato uno dei colpi di calciomercato più importanti delle ultime stagioni. Non è stato facile per i blaugrana strappare il brasiliano ai Reds nell'inverno 2018, dopo un pressing iniziato nell'estate precedente. Sull'operazione sono emersi nuovi retroscena, relativi ad una particolare clausola voluta fortemente dal club inglese e inserita nel contratto dal Barcellona.

Coutinho al Barcellona, la richiesta del Liverpool ai catalani in una speciale clausola del contratto

La stampa spagnola ha rivelato dei retroscena sulla super operazione di calciomercato che ha portato Philippe Coutinho dal Liverpool al Barcellona nell'ultima sessione di trattative invernale. Secondo quanto riportato dall'emittente Cadena Ser infatti i Reds avrebbero voluto a tutti cosi una particolare clausola contrattuale: dopo l'acquisto di Coutinho il Barcellona non avrebbe potuto acquistare giocatori dal Liverpool per le successive 3 stagioni. Considerando dunque che una è stata già archiviata, per le prossime due annate il club catalano non potrà pescare tra le fila degli uomini di Jurgen Klopp

Coutinho dal Liverpool al Barcellona, i dettagli e le cifre della super operazione di mercato

E chissà che in futuro non spuntino altri retroscena, magari grazie agli ormai temutissimi Football Leaks, sul super affare di mercato che ha portato Philippe Coutinho dal Liverpool al Barcellona. Un trasferimento che nello scorso inverno ha fatto molto discutere soprattutto alla luce delle cifre investite dai catalani. Questi ultimi dopo il fallito assalto dell'estate precedente, intenzionati a puntare (anche) sul brasiliano come possibile erede di Neymar, hanno piazzato il classico all-in nella sessione di calciomercato di riparazione. 120 milioni messi sul piatto immediatamente, più altri 40 legati a bonus per un'operazione complessiva da 160 milioni di euro, con ingaggio da ben 14 milioni di euro. Terza operazione di mercato più costosa della storia dopo quelle legate a Neymar e Mbappé, con tanto di clausola rescissoria da 400 milioni. Facile capire dunque il perché di questa operazione si continui a parlare.