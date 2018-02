Undici giocatori acquistati in una fantastica campagna acquisti, fior di milioni spesi per due attaccanti, anzi due centravanti, ma il bomber che sta facendo sognare al Milan il quarto posto, che sembrava irraggiungibile un mese fa, è un ragazzone di vent’anni che da quando ne aveva nove firmò per la prima volta un contratto con il Milan. Il suo nome è Patrick Cutrone. Nel 2007 fu acquistato dalla Parediense per 1.500 euro, oggi, dopo aver già segnato 12 gol, sul mercato viene valutato 35 milioni di euro.

Baby bomber

Un’ascesa rapida e a suon di gol per l’attaccante del Milan che dopo essersi fatto notare con una squadra della provincia di Como quando è ancora un bambino viene tesserato dal club rossonero, è il 2007 (l’anno dell’ultima vittoria in Champions del Milan). Cutrone effettua tutta la trafila e mostra le sue qualità non solo ai dirigenti e ai tecnici delle giovanili del Milan, perché segna tantissimo anche con le nazionali giovanili italiane. Tra l’Under 15 e l’Under 19 realizza la bellezza di 31 reti.

L’esordio con Montella

Montella, che forse non ha lasciato un bellissimo ricordo al Milan (nonostante un trofeo vinto), da ex bomber riconosce in lui grandi qualità e dopo averlo fatto esordire (contro il Bologna) sul finire dello scorso campionato, lo porta con sé in ritiro e fa la fortuna del Milan e del ragazzo, che lo ripaga. Dopo una doppietta in amichevole con il Bayern, Cutrone esordisce nei preliminari di Europa League. Con i rumeni del Craiova all’andata gioca per la prima volta in Europa, mentre nel ritorno realizza il suo primo gol da professionista.

I primi gol in Serie A

In quel momento nessuno immagina che Cutrone nel corso della stagione avrebbe scalzato André Silva, partner d’attacco di CR7 nella nazionale portoghese (pagato 40 milioni di euro), e Kalinic, acquistato dopo una lunga trattativa con la Fiorentina (il croato è stato pagato 25 milioni di euro). Prima di lasciare il posto ai due costosi attaccanti, Cutrone esordisce con gol in Serie A contro il Crotone e si ripete la domenica successiva con il Cagliari.

Il gol nel derby di Coppa Italia

Rientra nei ranghi, in fondo pare anche giusto. Due giocatori costati così tanto devono avere la chance di giocare. Ma sia Kalinic che André Silva vivono un’annata molto al di sotto delle aspettative. Il portoghese in Serie A è ancora senza gol, pure Kalinic si è perso. Con l’arrivo di Gattuso Cutrone ha sempre avuto maggiore spazio e ha ripagato l’allenatore con gol pesanti. Un gol del bomber comasco ha deciso il derby di Coppa Italia. Cutrone, che ha steso pure la Lazio, con la doppietta alla Spal rende molto pesante il suo bottino stagionale, i gol sono già 12.

in foto: La gioia di Cutrone dopo il gol che ha deciso la sfida di Coppa Italia con l’Inter.

Quanto vale oggi Cutrone

Cutrone, che fu pagato appena 1.500 euro dieci anni fa, ha già una valutazione di 35 milioni di euro. Non deve stupire ciò. Perché il Monaco ne ha sborsati 30 per il più giovane Pellegri, prelevato dal Genoa, che per quanto vanti un esordio da record e abbia segnato sia nello scorso campionato che in questo prima di andar via, non ha inciso quanto Cutrone che in pochissimi mesi ha visto impennare la sua quotazione. L’attaccante ora vale più di Kalinic e se continuerà a segnare da qui fino al termine della stagione avrà un valore maggiore di André Silva.