Nella giornata dei giovani talenti in auge non poteva mancare di certo Cengiz Under, il 20enne turco sbarcato in estate a Roma e finalmente con i galloni da titolare nella formazione di Di Francesco. Ha segnato la sua prima doppietta contro il Benevento, in una gara che lo ha consacrato davanti al proprio pubblico dopo il gol-vittoria contro il Verona. E' lui l'eroe dell'Olimpico nello stesso weekend dove nel Milan è brillata la giovane stella di Cutrone e nell'Inter quella di Karamoh. Tre giocatori uniti da un insolito, giovane, destino.

Tre gol in due gare.

Contro il Verona finalmente si era sbloccato trovando la prima realizzazione in Italia. Under, primo turco a vestire il giallorosso, si era mostrato determinante per i tre punti. Di Francesco lo ha saputo aspettare, inserendolo con calma in una struttura già consolidata e formata da talento ed esperienza. Ma il tecnico della Roma ha avuto il pregio di credere nel giocatore e riproporlo titolare col Benevento.

L'ovazione dell'Olimpico.

Una scelta vincente, con due reti e un assist. E l'applauso convinto dell'Olimpico al momento della sostituzione. Una consacrazione per un giovante giocatore che aveva già fatto parlare di sè in patria e che è sbarcato in Capitale senza grandi clamori. Un destino comune a quello di altri due giovani goleador in questo weekend da 24a di Serie A.

Cutrone e Karamoh, gol baby d'autore.

Patrick Cutrone e Yann Karamoh, nuovo oro delle due milanesi Milan e Inter. Il primo prodotto del vivaio in grado di offuscare le stelle cadenti di Andrè Silva e Kalinic, il secondo bravo ad attendere il proprio momento nell'ombra di Eder e Icardi per poi prendersi San Siro.

Il nuovo che avanza.

Tre giovani talenti, tre storie diverse unite dagli ultimi 90 minuti e dai gol. Per la Roma in particolare, una boccata d'ossigeno importante nel progetto tecnico di un Di Francesco che ama da sempre alternative valide ai titolari. E anche la società da questa sera può sorridere senza remore. L’ex Istanbul BB è il primo turco a segnare, ma non è l’unico turco ad avere a che fare con la Roma.

La società capitolina è alla ricerca di un main sponsor e si parla di Turkish Airlines come prima scelta. L’esplosione di Under con la maglia della Roma potrebbe avere un risvolto positivo anche in quel senso, aprendo le porte ad una partenership importante per tutti. Intanto Under si è preso la fiducia dell’ambiente e ha giocato dall’inizio pure con il Benevento, trovando gloria e consensi.