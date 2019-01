Hector Bellerin può considerare finita la sua stagione. L'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto il calciatore spagnolo dell'Arsenal dopo l'infortunio rimediato nell'ultimo match contro il Chelsea hanno confermato i timori dello staff medico dei Gunners. Bellerin ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e sarà costretto a finire sotto i ferri e successivamente ad un periodo di stop lunghissimo.

Cosa si è fatto Hector Bellerin, l'infortunio è gravissimo

Cosa si è fatto Hector Bellerin? E' arrivato il tanto atteso esito degli esami strumentali dopo il grave infortunio rimediato dallo spagnolo in Arsenal-Chelsea. Il laterale di Emery è stato costretto a lasciare il campo in lacrime e in barella dopo un problema al ginocchio accusato dopo un contrasto di gioco con Barkley. Questa la nota ufficiale dei Gunners: "Possiamo confermare che Hector Bellerin si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro". Un problema molto serio che costringerà il calciatore a finire sotto i ferri: "Hector subirà un intervento chirurgico di "riparazione" nei prossimi giorni".

Quando tornerà in campo con l'Arsenal Bellerin, stagione finita

Quando tornerà in campo con l'Arsenal Hector Bellerin? Nessuna speranza di rivedere l'esterno spagnolo in campo in questa stagione. Il periodo di stop, post intervento chirurgico, per il laterale sarà infatti lunghissimo, anche per non correre il rischio di una ricaduta: "Il processo di riabilitazione dovrebbe durare da sei a nove mesi e quindi Hector è fuori combattimento per il resto di questa stagione. Tutti al club ora lavoreranno alacremente per assicurarsi che Hector sia di nuovo in campo il prima possibile la prossima stagione".

Annata maledetta per l'esterno spagnolo

E l'infortunio di Hector Bellerin e il suo lungo stop mette inevitabilmente a tacere anche le indiscrezioni di calciomercato. In primis quelle relative al possibile interesse nei suoi confronti della Juventus (già affievolitesi negli ultimi mesi). Annata a dir poco maledetta per il ragazzo che era appena rientrato dall'infortunio muscolare che lo aveva messo ko a fine 2018. La gioia per il ritorno in campo è durata poco per Bellerin che potrà tornare a correre per i Gunners solo nella seconda parte del 2019