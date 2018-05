Voleva prendersi la scena? Beh, se così fosse, Cristiano Ronaldo ci è riuscito alla grande. Le parole subito dopo la finale di Champions League vinta con il Liverpool per 3-1 hanno scosso l'ambiente del Real Madrid e ora c'è grande attesa per l'appuntamento del portoghese con la stampa per capire cosa succederà nel prossimo futuro del cinque volte Pallone d'Oro. Quello che ha fatto più riflettere delle dichiarazioni di CR7 è il parlare al passato della sua esperienza a Madrid e così si sono aperti subito scenari di mercato che non erano neanche ipotizzabili fino a poche ore dal fischio d'inizio della finale di Champions League ma non è detto che il tutto possa risolversi con un cospicuo adeguamento del contratto per il fuoriclasse di Funchal.

Il contratto di Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha un contratto con il Real Madrid fino al 2021 a 21 milioni di euro a stagione. Ronaldo ma questo non lo rende il calciatore più pagato: Lionel Messi e Neymar lo battono nettamente e questo non sembra andare giù al vincitore delle ultime tre Champions League che vorrebbe un sostanziale aumento dello stipendio. Sarebbe solo un modo per bussare alle porte di Florentino Perez per un cospicuo aumento? Può darsi ma il presidente del club spagnolo dopo la finale di Kiev non si è soffermato molto sul caso.

PSG e United possono prenderlo?

E se non dovesse essere così? Se davvero le strade di Cristiano Ronaldo e del Real Madrid potrebbero dividersi? Il fenomeno portoghese ha una clausola rescissoria da un miliardo di euro ma il suo valore di mercato reale è molto più basso e la sua valutazione, secondo Transfermarkt.it, potrebbe aggirarsi intorno ai 120 milioni di euro ma vedendo cosa è successo nelle scorse sessioni di mercato bisogna sedersi a un tavolo per trattare con le merengues.

Le squadre che possono permetterselo: Paris Saint-Germain o Manchester United sono le uniche che potrebbero provare a prelevarlo dalla Casa Blanca: i parigini dopo quanto successo con Neymar e con le norme sul Fair Play Finanziario che sono cambiate non sarebbero intenzionati a mettersi in corsa e in pole sembrano esserci i Red Devils. Ronaldo non è mai stato dimenticato dalle parti di Old Trafford e lui ha sempre detto di voler tornare un giorno per riportare lo United sul tetto d'Europa. "Ci sarà un annuncio importante sul mio futuro": cosa ci svelerà l'appuntamento dato dallo stesso CR7?