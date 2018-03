La sosta sembra una benedizione per la Juventus, che ha tenuto il piede sull’acceleratore per quasi tre mesi, in cui ha vinto quasi sempre, e che in Serie A non ha mai preso gol. Il primo posto Allegri lo ha riconquistato, ma il Napoli è a due lunghezze, il Real Madrid è alle porte e la volatona finale sta per iniziare. Nel finale di stagione l’allenatore vuole tutta la rosa a disposizione e spera di riavere anche il miglior Mandzukic, che da qualche settimana sembra aver finito la benzina.

Mandzukic si è spento

L’attaccante croato è stato determinate per la Juventus di Allegri negli ultimi due anni e mezzo, ma quest’anno incredibilmente la squadra ha trovato la quadratura senza Mandzukic, che nelle ultime partite è stato escluso, un po’ per via di qualche problema fisico e un po’ perché quando ha giocato non ha brillato. Il nuovo tridente Dybala, Higuain, Douglas Costa ha viaggiato benissimo e non ha fatto sentire la mancanza del croato; avvisato recentemente da Allegri: “Recuperiamo l’energia e la cattiveria agonistica nella sosta, ci aspettano avversari determinati”. Parole e musica per Super Mario, che non brilla più.

11 partite senza gol

Non è mai stato un grande realizzatore Manduzkic nei suoi anni juventini, ma quest’anno il croato ha segnato davvero poco. Il digiuno è piuttosto lungo: 11 partite senza gol, l’ultimo in Coppa Italia al Toro nei quarti di finale. L’ultimo gol in Serie A lo ha segnato il 17 dicembre nel 3-0 al Bologna. Prezioso è stato il suo lavoro in tante partite, si pensi all’assist meraviglioso a Douglas Costa in Juve-Genoa 1-0, ma da lui ci si attende qualcosa di più.

Amichevoli negli Stati Uniti

L’attaccante non potrà rifiatare come Dybala nei prossimi giorni. Perché è stato convocato in nazionale è dovrà superare l’oceano in questi giorni. Perché la Croazia disputerà due amichevoli negli Stati Uniti, una con il Perù e l’altra con il Messico. La seconda sfida la giocherà in Texas il 27 marzo e tornerà in Italia il giorno seguente di fatto a tre giorni da Juve-Milan, un problema in più per Mandzukic e per Allegri.