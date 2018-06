Saranno Sky e Perform a trasmettere in tv le partite della Serie A nel triennio 2018-2021. E' questo il tanto atteso verdetto relativo all'assegnazione dei diritti televisivi nelle prossime 3 stagioni. Ora le due emittenti proveranno a cercare un accordo per scongiurare ai tifosi il rischio di dover sottoscrivere un doppio abbonamento per guardare tutte le partite di campionato. Quello che al momento è certo è che se Sky si è assicurata i due principali pacchetti, con Mediaset fuorigioco, è stata Perform ad aggiudicarsi il terzo. Se per il broadcaster di Murdoch conosciamo praticamente tutto, altrettanto non si può dire appunto di Perform. Ecco dove sarà possibile vedere le partite di calcio.

Quali partite saranno trasmesse da Sky e quali Perform

Sky si è aggiudicata i primi due pacchetti, ovvero quelli che prevedono 7 partite a giornata della Serie A del triennio 2018-2021 ovvero 2 al sabato (quella delle 15 e quella delle 18), 4 la domenica (2 alle 15, una alle 18 e l'altra alle 20.30) e una il lunedì (il monday night delle 21). Perform invece trasmetterà 3 gare, quelle in programma sabato alle 20.30, domenica alle 12.30 e una delle 15.

Cosa è Perform e la piattaforma streaming DAZN

Perform Group è una società globale di media sportivi, con sede nel Regno Unito, che opera su una gamma di piattaforme digitali. E' proprietario di diversi network come GOAL, Runningball e OptaSports ha inaugurato nel 2015 il servizio di sport in streaming DAZN, che era presente per ora solo in 3 mercati, ovvero il Canada, il Giappone e il DACH, ovvero la zona compresa tra Germania, Austria, Svizzera tedesca. Adesso la piattaforma diventerà attiva anche per l'Italia. Simon Denyer, CEO di Perform ha annunciato che si tratta di "un sistema di streaming, con un’offerta di eventi sportivi live che non teme paragoni"

Dove si potranno vedere le partite di Serie A su Perform

Al momento la domanda più frequente di tifosi e appassionati è quella relativa al dove saranno trasmesse le partite da Perform. Sarà possibile dunque anche in Italia sfruttare la piattaforma multi-sportiva DAZN che offre un servizio notevole in streaming su vari dispositivi come, computer, smartphone, tablet smart TV, consolle per videogiochi e così via. Una situazione che dunque diventerà realtà anche in Italia.

Quanto costerà vedere le partite su DAZN con Perform

Al momento è ancora presto per parlare di cifre e di possibili abbonamenti, ma si può prendere in considerazione quanto accade in Giappone, Canada, Germania, Svizzera e Austria. Innanzitutto come evidenziato da Goal.com, sulla scia di quanto accade su piattaforme come Netflix, ci potrebbe essere un periodo di prova, magari un mese, per passare poi al pagamento di un canone fisso che può essere disdetto sempre. Al momento si paga 20 CAD in Canada (13,10 €), 9,99 € in Germania e Austria, 12,90 CHF in Svizzera (11,90 €) e 1750 Yen in Giappone (14,10 €).

Unico abbonamento per vedere il calcio in Serie A

La speranza dei tifosi e anche del presidente della Lega Calcio Micciché è che Sky e Perform possano raggiungere un accordo. Contatti avviati tra le due emittenti per cercare di far sì che grazie al diritto di ritrasmissione, gli appassionati possano sottoscrivere un unico abbonamento per guardare tutte le partite dei prossimi massimi campionati di calcio italiani.