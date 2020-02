Il panico infondato e alcuni comportamenti davvero esagerati, stanno coinvolgendo più persone di quante non ne abbia fino ad ora coinvolte il Coronavirus. L'ultimo esempio arriva dalla Germania, dove alcuni club della Bundesliga hanno vietato la stretta di mano e si salutano toccandosi con i gomiti. Lo ha confermato Julian Nagelsmann, il tecnico del Lipsia, che ha spiegato alla DPA le misure imposte dal club ai propri giocatori.

"Abbiamo una politica di prevenzione contro tutti i tipi di virus. Vige il divieto di stringere la mano e ci salutiamo con i gomiti – ha spiegato l'allenatore dei ‘Tori Rossi' – Al momento tutti gli spostamenti nei paesi ad alto rischio sono stati cancellati e siamo in stretto contatto con il DFL e le autorità sanitarie". Nonostante le raccomandazioni della società, in occasione dei due giorni liberi concessi da Nagelsmann alcuni giocatori del Lipsia hanno comunque utilizzato il loro tempo libero per un breve viaggio.

Anche in Inghilterra è vietato stringersi la mano

"Stiamo facendo del nostro meglio per prevenire la diffusione", ha affermato Nagelsmann in conferenza stampa. E a confermare le parole del tecnico, sono anche arrivate le decisioni della stesse società tedesca che ha preso alcuni accorgimenti per evitare contagi: tra questi anche l'installazione di distributori supplementari di disinfettanti, in occasione della prossima partita contro il Bayer Leverkusen di domenica prossima.

Le misure drastiche non sono solo state adottate in Germania. Anche in Inghilterra è stata vietata la stretta di mano: "Era un rituale stringerci la mano ogni mattina, ma l'abbiamo impedito in seguito a consigli medici – ha spiegati ai giornalisti Steve Bruce, manager del Newcastle – Abbiamo un buon medico e ci terrà vigili su ciò che dovremmo fare. Siamo attenti a ciò che si dice in televisione e speriamo che la situazione non peggiori nel Regno Unito".