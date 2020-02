Il Ministero della Salute spagnola ha confermato pochi minuti fa un secondo caso di Coronavirus nella Comunidad Valenciana. Si tratta di un uomo di 44 anni che si è rivelato positivo del Covid-19 dopo le prime analisi effettuate e stamane si era recato all'ospedale Clínic de Valéncia con sintomi molto lievi del virus. Secondo quanto riporta il quotidiano Las Provincias, quest'uomo si sarebbe recato a Milano la scorsa settimana per seguire il Valencia nella partita di Champions League contro l'Atalanta, gara valida per gli ottavi di Champions League. Il paziente è stato ricoverato in ospedale e sarà il Centro Nacional de Microbiología a confermare la positività per il secondo cittadino della Comunidad Valenciana al coronovirus.

Gia nelle scorse ore la Generalitat Valenciana aveva cercato di raggiungere tutti i 2300 tifosi che avevano partecipato alla trasferta in Italia per dare loro istruzioni e per avere una comunicazione diretta in caso di sintomi del virus.

Generalitat Valenciana: Bergamo è in Lombardia, non sappiamo se la squadra potrà venire qui

Poche ore fa all'emittente spagnola Onda Cero, Hermenegilda Vanaclocha, vicedirettrice di Epidemiologia e Vigilanza della Salute della Generalitat Valenciana, aveva parlato della sfida di ritorno di Champions League e della possibilità che l’Atalanta possa non viaggiare per la Spagna per evitare ulteriore espansione del contagio del Covid-19:

Non sappiamo sinceramente se potranno muoversi e venire qui. È la squadra di Bergamo? Quindi è in Lombardia. Da qui al 10 marzo passeranno molti giorni. Se me lo aveste chiesto la settimana scorsa avrei risposto molto diversamente. Si valuterà la questione con le due squadre, con il Ministero della Salute e vedremo cosa accadrà. Vero, ora a Bergamo non c’è nulla, ma resta da vedere, perchè la città è in Lombardia, non in altre zone d’Italia.

Dopo la decisione di giocare a porte chiuse l'Europa League a Milano e i primi casi di Coronavirus in Spagna non è detto che non possa essere adottata la stessa soluzione anche a Valencia, ma si tratta di decisioni che verranno prese valutando l'evoluzione della situazione.