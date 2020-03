Non solo Siviglia-Roma, anche Inter-Getafe è stata rinviata. È arrivata l'ufficialità sulle due sfide valide per gli ottavi di finale di Europa League in virtù dell'emergenza Coronavirus. La decisione era nell'aria già da diverse ore, dopo che i giallorossi avevano annunciato di non poter partire alla volta del territorio andaluso, e il patron del Getafe aveva chiuso la porta ad una possibile trasferta della squadra a Milano.

Inter-Getafe e Siviglia-Roma rinviate, è ufficiale

È arrivato il comunicato ufficiale sulle due partite valide per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, in programma domani, con protagoniste le due squadre italiane Roma e Inter. Questa la nota dell'Uefa: "A causa delle restrizioni di viaggio tra Spagna e Italia (legate all'emergenza Coronavirus, ndr) imposte ieri dalle autorità spagnole, le successive partite della UEFA Europa League non si svolgeranno come previsto domani, Sevilla FC (Spagna) – AS Roma (Italia) • FC Internazionale (Italia) – Getafe CF (Spagna). Ulteriori decisioni sulle due partite saranno comunicate a tempo debito".

Perché Inter-Getafe e Siviglia-Roma sono state rinviate per l'emergenza Coronavirus

Una scelta per certi versi obbligata, alla luce delle difficoltà legate anche agli spostamenti per l'emergenza Coronavirus. Nella tarda mattinata di oggi infatti la Roma aveva già annunciato di non poter volare a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali, legata anche alla sospensione dei voli. Situazione identica, per il Getafe che anche volendo non avrebbe potuto prendere l'aereo per recarsi a Milano. D'altronde il presidente della società spagnola aveva già comunicato in maniera perentoria all'Uefa di non essere intenzionato a far partire la squadra, in virtù dell'alto numero di contagiati presenti nel capoluogo lombardo.