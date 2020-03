È arrivata l'ufficialità. La Roma non volerà in Spagna per il match valido per l'andata degli ottavi di Europa League contro il Siviglia. È stato lo stesso club giallorosso a formalizzare il tutto sui suoi canali social, evidenziando "la mancata autorizzazione da parte delle autorità locali". Maggior dettagli saranno resi noti nelle prossime ore dall'Uefa, con il match che è stato dunque rinviato a data da destinarsi

Roma, niente trasferta a Siviglia per l'emergenza Coronavirus. È ufficiale

La Roma attraverso un comunicato ufficiale ha annunciato che la squadra di Fonseca non si recherà in Spagna, per la partita di Europa League contro il Siviglia. Questa la nota del club capitolino divulgata anche sui propri canali social: "L’AS Roma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA"

Siviglia-Roma rinviata a data da destinarsi

Non si disputerà dunque l'incontro tra il Siviglia e la Roma in programma giovedì sera allo stadio Sanchez Pizjuan. La decisione è arrivata dopo i fitti colloqui tra il massimo organo calcistico continentale e le due federazioni. Non è arrivata la soluzione per garantire alla formazione di Fonseca lo spostamento in terra andalusa, alla luce della sospensione dei voli legata all'emergenza Coronavirus. Adesso bisognerà trovare l'intesa sulla data del recupero del match valido per gli ottavi di finale di Europa League. Una situazione che potrebbe rappresentare il preludio, anche ad un altro rinvio, quello di Inter-Getafe. In questo caso la formazione spagnola attraverso il suo presidente ha già manifestato l'intenzione di non partire in direzione dell'Italia.

(in aggiornamento)