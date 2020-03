Coronavirus, Tommasi chiede sospensione dei campionati: “Squadre da tifare sono nei luoghi d’emergenza”

Damiano Tommasi, il presidente dell’AIC, ha ribadito il suo punto di vista in merito alla decisione di far proseguire i campionati di calcio nonostante l’emergenza Coronavirus: “Fermare il calcio è l’atto più utile al Paese in questo momento. Le squadre da tifare stanno giocando nei nostri ospedali, nei luoghi d’emergenza”.