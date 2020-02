La partita di Serie A tra Inter e Sampdoria è a rischio rinvio a causa del focolaio di Coronavirus in Lombardia, nel Lodigiano? Dopo la decisione del Comitato Regionale, che ha deciso di non far giocare le partite dei dilettanti (42 su 504) fino al 24 febbraio, ci saranno ulteriori ripercussioni anche su altri campionati? La Figc, dopo un confronto con le autorità competenti, ha fatto sapere – come riportato dall'Ansa – che non vi sono motivi validi per non far giocare la gara in programma a San Siro domenica sera (ore 20.45). "La Federazione – si legge ancora – è pronta ad intervenire qualora le condizioni di sicurezza dovessero cambiare nelle prossime ore".

Niente allarmismi, è la linea dettata da parte della Federazione che – come si apprende dalle agenzie – è in contatto continuo con il Ministero della Salute: al momento non si ravvisano né elementi né gli estremi per impedire la disputa dei match professionistici in programma nel prossimo week-end.