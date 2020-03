Gli effetti dell'emergenza Coronavirus hanno ricadute anche sul campionato francese. La Federazione transalpino, attraverso un comunicato apparso pochi minuti fa, ha comunicato ufficialmente la decisione di rinviare la partita di Ligue 1 tra lo Strasburgo e il Paris Saint-Germain. La gara, inizialmente prevista per sabato 7 marzo alle 17.30, non verrà disputata. Un provvedimento arrivato in seguito alla decisione presa dalla Prefettura del Basso-Reno come misura cautelare per fare fronte alla pandemia di contagi che sta prendendo piede in Europa e in Francia.

La partita della 28sima giornata del campionato di Ligue 1 in programma tra RC Strasbourg Alsace e Paris Saint-Germain è stata rinviata – si legge nella nota della Federazione -. La decisione è stata presa in seguito a un ordine della prefettura del Basso Reno. Un provvedimento scaturito dall'emergenza per la diffusione del Coronavirus. Pertanto, l’incontro RC Strasburgo Alsazia e Paris Saint-Germain è da ritenersi rinviato a data da destinarsi.

È una delle prime misure che si riflette anche sullo sport d'Oltralpe, inevitabile che accada alla luce dell'evoluzione della situazione. Il Lione, club transalpino e avversario di Champions della Juventus, nei giorni scorsi aveva sollevato perplessità sul fatto che la gara di ritorno degli ottavi di finale si potesse disputare a Torino e a porte aperte. Il provvedimento di "porte chiuse" fissato dal governo italiano non dissolve tutti i dubbi anche se al momento non vi sono indicazioni differenti da parte della Uefa.

Cosa succederà nei prossimi giorni? Come intende affrontare la situazione il governo del calcio europeo? Non si esclude che, in Italia come da altre parti, la stagione possa concludersi in anticipo in ragione di quanto sta accadendo.