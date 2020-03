Il campionato di Serie A è pronto a ripartire, dopo che il virus Covid 19 ha obbligato tutti i club a lasciare a casa i tifosi e a giocare a porte chiuse. In vista del recupero della 26esima giornata di campionato, in programma nel prossimo weekend, la Lega di Serie A ha comunicato a tutte le società il protocollo da seguire per far fronte all'emergenza Coronavirus.

A causa del protrarsi dell'emergenza Covid 19 in applicazione delle nuove disposizioni del presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 4 marzo 2020), e alla luce del comunicato ufficiale FIGC numero 173/a del 4 marzo 2020, che ha decretato la disputa di tutte le competizioni sportive calcistiche a porte chiuse, la Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone che i club predispongano: Un servizio medico sanitario dotato di scanner per la rilevazione delle temperature agli ingressi dello stadio di tutti i soggetti autorizzati; un documento riassuntivo con tutte le norme igienico-sanitarie adottate in ciascun impianto sportivo, prima dello svolgimento di ciascun evento, da presentare alle autorità in caso di richiesta; una modulistica, a mezzo di autodichiarazione, atta a certificare che i soggetti ammessi all'interno dell'impianto abbiano attivato tutte le misure di controllo e prevenzione necessarie a ridurre il contagio a salvaguardare gli interessi degli individui, anche con specifico riferimento alle misure di cautela volte a prevenire la diffusione del Covid 19.

Chi può entrare negli impianti con le porte chiuse