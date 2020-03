Serie A, annunciate le date dei recuperi: Juventus-Inter domenica 8 marzo alle 20.45

La Serie A ha confermato in via ufficiale le date dei recuperi della 26ª giornata, che si giocheranno tra domenica e lunedì come deciso in seguito alle riunioni tenutesi tra la Lega e società del massimo campionato. Juventus-Inter si giocherà domenica 8 marzo con calcio d’inizio alle ore 20.45.