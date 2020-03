L'emergenza Coronavirus sta condizionando il mondo dello sport oltre alla vita di tutti i giorni dei cittadini europei. Dopo l'esplosione del focolaio in Italia, il virus sempre aver preso piede anche in altri paesi del Vecchi Continente, che stanno iniziando la conta dei casi di contagio: per questo motivo, oltre alle situazioni che si sono verificate in Serie A, con il rinvio di 5 gare anche in questo fine settimana, ecco che il problema potrebbe estendersi anche per le gare delle manifestazioni europee. Una su tutte sembra essere a rischio porte chiuse, e si tratta della gara valida per gli ottavi di Champions League tra Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund. A riportare questa notizia è stata l'emittente tv Canal Plus: secondo il media transalpino si starebbe valutando di giocare la gara di Parigi a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus. Dopo quanto accaduto con Inter-Ludogorets la scorsa settimana in Europa League, sarebbe il secondo caso di gara senza pubblico per una competizione europea in questa stagione.

Coronavirus, Valencia vuole impedire la trasferta ai tifosi dell’Atalanta

I dirigenti del Valencia e i vertici della Comunidad Valenciana vorrebbero chiedere all'Uefa di negare la trasferta al Mestalla ai tifosi dell’Atalanta per paura di possibili contagi. Dopo la scoperta della positività di un giornalista spagnolo che si era recato a Milano per il match d'andata e il sospetto di contagio per altri quattro tifosi spagnoli dopo la trasferta italiana, il Valencia si sta interrogando su quale sia la strada giusta da percorrere in questa delicata situazione.

Coronavirus, in Svizzera si ferma il campionato

In Svizzera è scattato l’allarme per il Coronavirus che sta diffondendo il panico in Italia e in altre zone del mondo e per prevenire il diffondersi del virus da questo weekend tutto il calcio si fermerà: la data di ripresa si deciderà settimana prossima. Solamente l’hockey su ghiaccio (sport nazionale principale) continuerà, ma rigorosamente a porte chiuse.