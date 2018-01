Un turno di squalifica con la condizionale per la Curva Sud del Verona, a causa dei cori razzisti contro Matuidi, durante il match del Bentegodi di sabato scorso con la Juventus. Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha stabilito che il Verona dovrà ‘disputare una gara con il settore denominato Curva Sud’ privo di spettatori rispondendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.

Dunque sanzione con la condizionale per la Curva Sud del Verona, che se però verrà nuovamente sanzionata nel corso di tutto il 2018 sarà chiusa per un turno. Questo quanto scritto dal Giudice Sportivo

Letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che i sostenitori della società Hellas Verona, assiepati nel settore ‘Curva Sud’, nel numero di circa 3800 (rispetto ai 6400 occupanti) si rendevano responsabili, al 5’ minuto del primo tempo, di cori di espressione di discriminazione razziale, durati circa dieci secondi, nei confronti del calciatore della Juventus Matuidi. Considerato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura, posizionati anche in parti dell’impianto distanti dal Settore sopradetto: visti gli art. 11, 16 comma 2bis e 21 comma 2 CGS; ritenuto non di meno di dover applicare una sanzione in relazione alla recidiva, rilevante come da art. 21 comma 2 CGS anche per la stagione in corso, che può essere individuata nell’ammenda di 20.000 euro, tenuto conto dell’attenuante relativa all’unicità dell’evento.

I giocatori squalificati per la 20esima giornata di Serie A.

Il giudice sportivo per il prossimo turno di campionato ha squalificato solamente tre giocatori essi sono il difensore belga del Cagliari Senna Miangue, quello del Bologna Adam Masina e il capitano della Spal Luca Mora. Tutti e tre torneranno a disposizione alla ripresa del campionato.