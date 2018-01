Sono costati cari ai tifosi dell'Atalanta i cori razzisti nei confronti di Kalidou Koulibaly in occasione dell'ultima partita di campionato disputata all'Atleti azzurri d'Italia e vinta dal Napoli 1-0 grazie ad una rete di Mertens. Il Giudice sportivo ha infatti sanzionato la curva Nord dell'Atalanta: chiusura di un turno con la condizionale per il settore occupato dai tifosi nerazzurri. Puniti anche 4 giocatori del campionato di Serie A, squalificati per un turno.

Cori razzisti, curva Atalanta chiusa un turno con la sospensiva.

Il giudice sportivo ha disposto la chiusura di un turno della curva Nord dell'Atalanta a causa dei cori razzisti dei tifosi bergamaschi all'indirizzo di Koulibaly, difensore del Napoli nella sfida valida per la 21a giornata di Serie A. L'esecuzione di tale sanzione è sospesa per un anno e diventerà effettiva in caso di nuova violazione. La tifoseria nerazzurra dunque dovrà fare molta attenzione perché in caso di nuovi episodi del genere, la sanzione diventerà concreta nell'immediato.

Puniti i cori nei confronti di Koulibaly.

Questa la nota dei procuratori federali al Giudice sportivo: "si riferisce che i sostenitori della società Atalanta, assiepati nel settore ‘Curva Nord Pisani' si rendevano responsabili, al 20° minuto del secondo tempo, nel numero di circa 4.000 (rispetto ai 8.068 occupanti), ed al termine della gara, nel numero dei circa 300 ancora presenti, di cori espressione di discriminazione razziale nei confronti del calciatore del Napoli Koulibaly". E il Giudice sportivo ha spiegato che i cori "venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della procura, posizionati anche in parti dell'impianto distanti dal settore sopradetto".

Giudice sportivo, squalificati 4 giocatori.

E il Giudice sportivo della Serie A ha squalificato per un turno 4 giocatori. 3 di questi impegnati nella sfida tra Cagliari e Milan. Si tratta dei due espulsi Barella (Cagliari) e Rodriguez (Milan), e di Pavoletti ammonito da diffidato. Squalificato per una giornata anche Bruno Zuculini del Verona, con multe di 3.500 euro all'Inter e di 2mila euro a Bologna e Verona