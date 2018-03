L'Empoli vuole la Serie A e lo sta facendo capire in maniera chiara e decisa. La squadra toscana guida la classifica di Serie B con 60 punti, 5 di vantaggio sul Frosinone ed una partita addirittura da recuperare, e questo ruolino di marcia lascia intendere quanta fretta ci sia nel voler lasciare la cadetteria. Dall'arrivo di Andreazzoli la squadra è cresciuta rispetto al suo predecessore Vivarini ma una costante del club toscano, che non ha mai avuto problemi di gestione e non ha accusato alcun calo psicofisico, è la coppia d'attacco formata da Ciccio Caputo e Alfredo Donnarumma, due che conoscono alla perfezione la serie cadetta.

L'ex punta del Bari è il capocannoniere del campionato, con 21 goal all'attivo, e non ha mai visto la Serie A e quando nel 2008/2009 fu uno dei protagonisti della promozione del Bari venne mandato in prima di prestito alla Salernitana: questa è la sua grande occasione. Discorso diverso per Donnarumma: questo classe 1990 ha messo a segno 18 goal in campionato e nemmeno lui ha mai giocato nella massima serie.

Anche nella gara di ieri a Pescara Donnarumma ha consegnato la vittoria all'Empoli grazie all'assist del partner d'attacco e la coppia è ora ferma a 39 goal complessivi: numeri europei che, considerate le dovute proporzioni, attestano il tandem della squadra toscana davanti a gente come Paulo Dybala e Gonzalo Higuain, che si attestano a quota 32.

In Europa solo Messi e Suarez del Barcellona (46 reti in Liga), Neymar-Cavani del Paris Saint-Germain (44 goal in Ligue 1) e Salah-Firmino del Liverpool (42 goal in Premier League) hanno un rendimento migliore della coppia che Andreazzoli sta armando per raggiungere al più presto la Serie A. Alle spalle ci sono nomi del calibro di Diego Costa-Griezmann dell'Atletico Madrid e Cristiano Ronaldo-Bale del Real Madrid, rispettivamente fermi a 20 e 31 goal. Se il livello non è paragonabile per diverse ragioni, una riflessione sui numeri strepitosi messi insieme da questi due attaccanti va fatto.