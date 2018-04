La prossima settimana tornano le coppe europee, che entreranno ulteriormente nel vivo. Perché si disputeranno le semifinali di Champions e di Europa League. In campo ci sarà anche la Roma, ultima squadra italiana ancora in corsa, che martedì 24 aprile sfiderà il Liverpool ad Anfield Road. La gara tra Reds e giallorossi sarà trasmessa in diretta anche in chiaro su Canale 5, che manderà in onda anche l’altra semifinale.

Liverpool-Roma in tv

L’andata tra Klopp e Di Francesco apre le semifinali di Champions. I giallorossi, che hanno compiuto un’autentica impresa con il Barcellona, vogliono prendersi la rivincita della finale del 1984, che il Liverpool vinse all’Olimpico ai calci di rigore. L’incontro sarà trasmesso da Canale 5 e naturalmente anche sui canali Premium.

Bayern-Real in chiaro su Canale 5

L’andata del classico di Champions tra bavaresi e blancos si giocherà invece il 25 aprile. Anche in questo match c’è chi vuole prendersi una grande rivincita. Perché il Bayern lo scorso anno nei quarti fu fatto fuori dal Real Madrid, che ebbe la meglio anche grazie a un paio di episodi arbitrali molto favorevoli. Il match andrà in onda su Canale 5 e sulle reti Premium. Ancora non si sa se anche nelle gare di ritorno le semifinali saranno visibili in chiaro, ma appare certo che tutti avranno la possibilità di vedere Real-Bayern (il 1° maggio) e Roma-Liverpool (il 2° maggio).

Arsenal-Atletico su Tv8

Nelle gare dei quarti Tv8 aveva deciso di trasmettere la ‘diretta goal’ e non il match dell’unica italiana ancora in corsa, la Lazio. Situazione più o meno simile negli ottavi di ritorno, in cui nonostante fossero in campo Milan e Lazio fu deciso di puntare sulla ‘diretta goal’. Questa volta, quanto meno per la gara d’andata, la scelta sarà sul match singolo. Alle 21.05 di giovedì 26 aprile su Tv8 andrà in onda Arsenal-Atletico Madrid, la semifinale nobile (visibile anche su Sky). L’altra partita Marsiglia-Salisburgo sarà un’esclusiva Sky.