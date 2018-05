Week-end da incorniciare per Juventus e Milan che arrivano dunque alla finale di Coppa Italia ,in programma mercoledì 9 maggio all'Olimpico di Roma, nelle migliori condizioni. Se i bianconeri battendo il Bologna, con il pareggio del Napoli con il Torino, si sono portati ad un passo dallo scudetto, i rossoneri hanno archiviato in scioltezza la pratica Verona. Le buone notizie però arrivano anche dall'infermeria per entrambe le formazioni che si giocheranno la Tim Cup nella cornice capitolina.

Mandzukic, De Sciglio e Sturaro disponibili per Juve-Milan

Come riportato dal sito ufficiale della Juventus, Massimiliano Allegri in vista di Juventus-Milan potrà tornare a fare affidamento in primis su Mario Mandzukic. Il croato, infortunatosi contro l'Inter per il colpo ricevuto da Vecino costatogli diversi punti di sutura, è a completa disposizione e oggi ha svolto l'intero allenamento con i compagni che non hanno giocato nella sfida contro il Bologna. Per la finale di Coppa Italia, la Juventus potrà contare su tutta la rosa a disposizione eccezion fatta per Chiellini e Howedes, visto che anche gli altri due acciaccati De Sciglio e Sturaro sono tornati disponibili.

Milan, Gattuso ritrova Romagnoli. Dubbio Suso

Anche Gattuso, come Allegri, può sorridere. La nota più lieta è quella relativa al completo recupero di Romagnoli, che ha dato ottime indicazioni nella sfida contro il Verona ed è pronto dunque a scendere in campo dal 1′ nella finale di Coppa Italia. L'allenatore rossonero, che non potrà fare affidamento solo su Biglia e Conti, potrà contare anche sul ritrovato Cutrone, tornato al gol contro l'Hellas e su tutta la rosa. L'unico dubbio è quello relativo a Suso: lo spagnolo è uscito acciaccato dall'ultimo match di campionato per un colpo alla coscia che gli ha dato non poco fastidio. Al momento però la sua presenza in Juve-Milan non sembra essere a rischio.

Le scelte di Allegri e Gattuso per la finale di Coppa Italia

Nelle prime indiscrezioni sulle formazioni, non sembrano esserci particolari dubbi per Allegri e Gattuso. Entrambi punteranno sui giocatori che al momento sono più in forma. Ecco allora che nella Juve dovrebbe esserci spazio nel 4-3-2-1 per Lichtsteiner in corsia e Douglas Costa, che ha spaccato la partita contro il Bologna, in coppia con Dybala alle spalle di Higuain. Solo panchina iniziale per Mandzukic. Solito 4-3-3 per il Milan con Locatelli in mediana con Kessié e Bonaventura e Cutrone che si candida ad una maglia dal 1′.

Le probabili formazioni di Juve-Milan

JUVENTUS (4-3-2-1): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala; Higuain.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.