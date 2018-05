La Juventus non è più brillante come ad inizio campionato ma la determinazione e la voglia di non perdere l'occasione di entrare di prepotenza nella storia del calcio italiano, sta permettendo ai bianconeri di mantenere un ritmo impossibile per tutti gli altri. La vittoria contro il Bologna ne è la cartina tornasole, una gara in cui la capolista ha sofferto, è andata in svantaggio, ha recuperato e vinto.

Ennesima dimostrazione di forza, più mentale che fisica visto che molti giocatori stanno pagando la stagione impegnativa da un punto di vista muscolare. Allegri lo sa, il turn over effettuato è stato necessario perché oltre al tricolore c'è anche una finale di Coppa Italia da giocare e soprattutto vincere. Per un double che tutti vogliono.

Il settimo sigillo. Per Allegri vincere lo scudetto sarebbe il lasciapassare per entrare nella storia della Juve e del calcio italiano. Il settimo sigillo, il quarto personale. Forse il più complicato, il più delicato, il titolo con maggiori pressioni addosso. Ma di certo anche il più bello: "Se dovesse arrivare il tricolore certamente sarebbe il più bello e meritato. Ogni anno è sempre più difficile vincere e questo è stato davvero complicato. Perchè? Merito del Napoli che ha fatto una stagione straordinaria".

Alla ricerca del double. Scudetto ma non solo. C'è anche la Coppa Italia, la finale contro il Milan che vorrebbe dire double e soprattutto il quarto titolo nazionale della Juventus in questi ultimi anni: "E' un trofeo cui ci teniamo. Lo prepareremo bene perché vogliamo vincerlo. E' importante per una squadra e un ambiente che ha dimostrato molto. Come vincerlo? Il segreto è sempre lo stesso, cercare di mettere gli uomini giusti al posto giusto e sfruttarne le caratteristiche".

Barzagli e il 70% tricolore. Anche per Barzagli la vittoria contro il Bologna è stata difficile. Svantaggio, rimonta, stanchezza. La Juventus è abituata a soffrire ma è pur vero che alla fine valgono i punti e i successi: "Sappiamo soffrire, è l'ennesima dimostrazione ma siamo abituati a stagioni giocate a tali livelli e ritmi. Oggi ci giocavamo il 70-80% dello scudetto: la matematica non ci permette ancora da esultare ma stiamo facendo passi in avanti"