In attesa della finale del nove maggio, che Juventus e Milan giocheranno all'Olimpico di Roma, la Coppa Italia ha vissuto il primo dei due atti conclusivi dedicato alle squadre Primavera. Dopo novanta minuti tirati, a festeggiare la vittoria è stata la squadra del tecnico Federico Coppitelli: capace di schiantare il Milan con due reti di Butic e Rauti arrivate ad inizio ripresa e dopo un primo tempo equilibrato.

Davanti ad una tribuna particolarmente affollata di volti conosciuti (Cairo, Mazzarri, Belotti e altri giocatori per il Torino, Fassone, Mirabelli, Abbiati e Gattuso per il Milan), i padroni di casa hanno poi resistito al ritorno della formazione rossonera (vicina al gol nel finale) e portato a casa un successo molto importante in vista del ritorno: in programma a San Siro tra sette giorni.

Mastour deludente

Tra i giocatori sotto osservazione, nelle fila del Milan si è rivisto l'italo-marocchino Hachim Mastour. Il diciannovenne attaccante milanista, dopo le esperienze all'estero con Malaga e PEC Zwolle, ha giocato 52 minuti e provato inutilmente a dare una mano ai suoi compagni prima del cambio deciso dal tecnico Lupi. Per i rossoneri si tratta ora di tentare un'impresa al "Meazza". Il doppio vantaggio granata, avvicina infatti il club di Cairo al trofeo…anche se il tecnico piemontese non vuol sentir parlare di festa anticipata.

"Meglio tenere un basso profilo, perché siamo solo a metà dell'opera e non abbiamo raggiunto nessun traguardo – ha spiegato Coppitelli a Sportitalia – Servirà una prestazione speciale per vincere la coppa. Oggi è stata dura, settimana prossima dobbiamo cercare di giocare nello stesso modo". "Ora ci prepariamo serenamente per il ritorno – gli ha fatto eco il tecnico rossonero Lupi – A San Siro serviranno determinazione, lucidità ed equilibrio. Vogliamo provare a ribaltare il risultato".