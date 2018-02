Mercoledì 28 febbraio è cerchiato in rosso sul calendario della Coppa Italia, in quel giorno si giocheranno le due gare di ritorno delle semifinali Juventus-Atalanta (andata a Bergamo vinta 1-0 dai bianconeri) e Lazio-Milan (0-0 nella prima sfida di San Siro). Fischio d'inizio della prima partita – con relativa trasmissione in diretta tv e in chiaro su Rai Uno – fissato per le 17.30 mentre alle 20.45 andrà in scena l'altro incontro (sempre in onda su Rai Uno).

Perché questo doppio orario? Perché il match tra le squadre di Allegri e Gasperini è stato destinato a una fascia che molti utenti/tifosi hanno ritenuto dubbia e soprattutto penalizzante per quanti non potranno sistemarsi comodamente davanti alla tv perché ancora al lavoro? A dare una risposta è stata la stessa Lega Calcio attraverso un comunicato ufficiale.

In relazione alle rimostranze espresse in queste ore da molti appassionati per l'orario della gara Juventus-Atalanta di Coppa Italia, la Lega Serie A precisa che la collocazione tardo-pomeridiana, per quanto certamente non ottimale, è stata una scelta obbligata e dettata da diverse ragioni.