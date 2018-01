La semifinale di Coppa Italia su cui sono riposte più attese da parte della critica e degli osservatori, senza nulla togliere ad Atalanta-Juventus che ieri sera ha visto i bianconeri trionfare grazie ad una rete di Higuain all'Atleti Azzurri d'Italia, è certamente quella tra Milan e Lazio. L’ultimo confronto di coppa giocato tra le due squadre in assoluto risale ai quarti di finale del torneo 2014/15 e lo ha vinto di misura la Lazio grazie a un rigore trasformato dall’ormai ex Lucas Biglia. L'ultima vittoria rossonera, sempre con la nuova formula, è datata 26 gennaio 2012: il Milan riesce ad approdare in semifinale grazie alla vittoria per 3-1 con goal in rimonta di Robinho, Seedorf e Ibrahimovic dopo la rete iniziale di Cissé.

L'ultima semifinale andò alla Lazio: imprendibile Fiore.

L'ultimo doppio incrocio tra rossoneri e biancocelesti risale alla semifinale della Coppa Italia 2003/04 quando la squadra guidata da Roberto Mancini si è imposta in entrambi i match: Stefano Fiore, con la partecipazione di Abbiati, e Fernando Couto hanno reso inutile la rete di Filippo Inzaghi ammutolendo San Siro. Si trattava di una vittoria storica perché era la prima dall'autogol di Paolo Maldini del 1989. Per quello che riguarda il campionato la Lazio non riesce a vincere al Meazza da 28 anni.

Nella gara di ritorno la squadra capitolina ha dilagato senza problemi vincendo per 4-0 con i goal di Cesar, Fabio Liverani e la doppietta dell'indemoniato Stefano Fiore. In 41′ il Milan è annichilito da una prova della Lazio e quel successo ha aperto le porte della finale del torneo che poi la Lazio è riuscita a vincere contro la Juventus.

Nel segno della meteora Javi Moreno: 3 gol in due gare.

Il precedente doppio confronto è del torneo 2001/02, quando nei quarti di finale il Milan riesce ad avere la meglio sia all'andata che al ritorno contro la Lazio di Zaccheroni: mattatore dei due incontri è Javi Moreno che riesce a trovare la via del goal per ben tre volte nel doppio confronto. Al Meazza lo spagnolo realizza la rete del 2-1 al 90′ e anche all'Olimpico blinda la qualificazione con una super doppietta che lancia i rossoneri in semifinale.

La finale del '98 e il primo trofeo dell'era Cragnotti.

Il più importante confronto tra Milan e Lazio è quello della doppia finale nella stagione 1997/98: nella gara di andata la rete di George Weah ha regalato il successo ai rossoneri ma a fare storia è la quella di ritorno, che fu ricca di colpi di scena. La squadra guidata da Fabio Capello ha sbloccato il risultato con una punizione di Demetrio Albertini ma nella ripresa la squadra di Eriksson reagisce con grande orgoglio e ribalta il risultato con le reti di Guerino Gottardi, il rigore di Vladimir Jugovic e la spaccata da "centravanti" di Alessandro Nesta. L'Olimpico esplode e arriva il primo successo dell'era Cragnotti.