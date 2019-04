Sta per iniziare il turno di ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2018/2019 e si ripartirà con Milan-Lazio, gara che all'andata si è conclusa 0-0. Sia i rossoneri che i biancocelesti sono reduci da momenti non proprio positivi: la squadra di Rino Gattuso ha raccolto una sola vittoria nelle ultime 5 gare mentre i ragazzi di Simone Inzaghi hanno perso l'ultima partita contro il Chievo Verona e hanno vinto solo due sfide nelle ultime sei (l'ultima contro l'Udinese, nella gara di recupero del 17 aprile). Le situazioni incresciose che si sono verificate nel post partita dello scontro diretto di San Siro sono ancora negli occhi di tutti ma da entrambe le società si sta cercando di stemperare il clima in vista di una gara che può valere una stagione sia per i meneghini che per i capitolini.

Le probabili formazioni di Milan-Lazio

Gattuso dovrebbe cambiare modulo e giocare con una difesa 3, con l'utilizzo di Mattia Caldara dal 1′ con Musacchio e Romagnoli ai suoi lati. Calabria e Laxalt agirebbero da esterni di centrocampo, con Kessie e Bakayoko a fare da schermo. In avanti Suso e Castillejo ai lati di Piatek.

Lazio a San Siro coi migliori: Lucas Leiva, Milinkovic, Luis Alberto, Correa e Immobile tutti insieme per dare qualità alla squadra e fare la partita fin da subito. Inzaghi non avrà Radu, infortunatosi nel match contro il Chievo, e al suo posto è pronto Acerbi, con Luiz Felipe che scalerà al centro della difesa. Solito 3-5-1-1 con Romulo, favorito su Marusic, e capitan Lulic sulle fasce.

Milan (3-4-3): Reina; Musacchio, Caldara, Romagnoli; Calabria, Kessie, Bakayoko, Laxalt; Suso, Piatek, Castillejo. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha, Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile. All: Simone Inzaghi.

Dove vedere Milan-Lazio

Milan-Lazio si gioca mercoledì 24 aprile 2019 allo stadio Giuseppe Meazza, con calcio d'inizio previsto alle ore 20:45, e verrà trasmessa in diretta ed esclusiva dalla RAI, che detiene i diritti della manifestazione. L'appuntamento è su RaiUno mentre pre-partita e post-gara saranno visibili in parte anche su RaiSport. In streaming, Milan-Lazio disponibile su RaiPlay tramite PC, smartphone e tablet.