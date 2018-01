Milan-Lazio. Secondo atto. Dopo la gara di campionato di domenica, le due squadre si troveranno di fronte per la seconda volta in quattro giorni ma questa volta sarà per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Le squadre di Gennaro Gattuso e Simone Inzaghi daranno vita al primo atto di una sfida che deciderà chi dovrà andare allo stadio Olimpico il prossimo 9 maggio per giocarsi il "torneo della coccarda" contro la vincente dello scontro tra Atalanta e Juventus.

Domenica a San Siro i rossoneri hanno riscattato il brutto risultato della gara d'andata in campionato (4-1) imponendosi grazie alle reti di Cutrone e Bonaventura e rendendo vano il pareggio di Marusic. Quella di domani sarà un'altra gara: la Coppa Italia è in cima alle priorità stagionali di entrambi i club e sicuramente la gara regalerà tante emozioni.

Dove vedere la partita in tv.

La sfida tra rossoneri e biancocelesti sarà trasmessa in diretta, in esclusiva e in chiaro su RAI 1. La semifinale d'andata sarà visibile per tutti anche in streaming su RaiPlay.

Ultime dai ritiri.

Qui Milan. Rino Gattuso dovrebbe apportare pochi cambi rispetto alla gara di domenica con Kalinic al posto di Cutrone e il rientrante Ricardo Rodriguez che tornerà al suo posto sulla sinistra per Antonelli. A centrocampo Riccardo Montolivo sembra favorito su Lucas Biglia.

Qui Lazio. Ciro Immobile, secondo le ultime indicazioni, dovrebbe tornare al centro dell'attacco biancoceleste ma se non dovesse farcela Inzaghi potrebbe riproporre la ‘coppia leggera' formata da Felipe Anderson e Nani vista contro l'Udinese nel recupero della scorsa settimana. Marusic e De Vrij sono usciti malconci dalla gara di domenica e al loro posto ci saranno Basta e uno tra Wallace e Luiz Felipe. Lukaku potrebbe partire dal 1′ al posto di Lulic sulla sinistra ed è molto probabile l'esordio di Martin Caceres.

Probabili formazioni di Milan-Lazio.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Montolivo, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, Wallace, Radu; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Felipe Anderson; Immobile. Allenatore: Inzaghi.