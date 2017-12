La Coppa Italia è entrata nella sua fase più avvincente con il primo quarto di finale. All'Olimpico di Roma, è stata la Lazio a conquistare la semifinale al termine di novanta minuti combattuti contro la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli. Decisivo il gol di Lulic, arrivato all'alba di un primo tempo comandato e dominato dai padroni di casa: vicini al raddoppio in diverse occasioni.

Nella ripresa ha provato a reagire la Fiorentina, ma senza trovare la rete che avrebbe portato la sfida ai supplementari. In attesa del derby di Milano, dal quale uscirà l'avversaria della Lazio nella semifinale, Simone Inzaghi centra l'obiettivo e si prepara all'ultimo match del 2017: quello di San Siro contro l'Inter. La Fiorentina torna invece dall'Olimpico a testa bassa e con il rimpianto di non aver osato a sufficienza nel corso dei primi 45 minuti di gioco.

Primo tempo biancoceleste.

Si comincia con squadre rivoluzionate dal turn over. La Lazio lascia in panchina Immobile e Luis Alberto e schiera dal primo minuto Felipe Anderson e Caicedo. Pioli copia e incolla le scelte del collega: fuori Simeone, c'è Babacar davanti, con Saponara a dargli una mano. Partono meglio i biancocelesti che, dopo sei minuti, trovano subito il gol grazie a Lulic: bravo a saltare Gaspar e battere Dragowski. La viola prova a rispondere, ma è ancora la Lazio al tredicesimo a sfiorare il raddoppio con Caicedo, sul cui tiro è provvidenziale Gaspar sulla linea di porta. E' sfortunato il giocatore dell'Ecuador, perché al 25esimo è costretto ad uscire per un problema fisico e a lasciare il posto a Ciro Immobile.

Il cannoniere della Lazio è subito pericolo alla mezz'ora. Contropiede letale di Felipe Anderson e "scarico" sul compagno che, dal limite, sfiora la traversa con una conclusione di destro. Le ripartenze della squadra di Inzaghi sono un pericolo costante. Basta guardare ciò che accade al 39esimo, quando l'ennesima sgroppata di Felipe Anderson termina con una conclusione di Lulic respinta da Dragowski. La Fiorentina fatica a contenere, è in difficoltà quando si tratta di entrare nell'area avversaria e continua a perdere palloni nel mezzo. Sull'ultimo errore del primo tempo di Astori, è ancora Felipe Anderson a sfiorare il raddoppio.

Fiorentina all'arrembaggio.

Dopo un primo tempo di sofferenza, Stefano Pioli torna in campo con Eysseric e Simeone al posto di Benassi e Saponara. La Lazio controlla, ma la Fiorentina comincia a giocarsela con più convinzione. Grazie ai cambi la formazione viola guadagna metri e diventa più pericolosa in fase offensiva. La palla per il pareggio capita sul destro di Chiesa. Al 65esimo l'esterno viola mira l'angolo lontano di Strakosha: il portiere biancoceleste ci arriva e manda in corner.

Nel momento migliore dei toscani, è però Immobile ad aver l'occasione per chiudere la gara. L'attaccante della Nazionale ruba un pallone sulla mediana viola e s'invola verso Dragowski: salvato da un recupero disperato di Vitor Hugo. Pioli getta nella mischia anche Gil Dias e sbilancia ancor di più la sua squadra, che rischia anche a nove minuti dal termine sul tiro di Lulic parato senza problemi dal portiere viola. La conclusione del capitano laziale è l'ultima emozione del match. La Lazio vince e vola in semifinale, dove troverà la vincente del derby di Milano.