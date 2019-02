La Lega Calcio ha comunicato le date e gli orari delle semifinali d’andata della Coppa Italia 2018-2019. Lazio-Milan si giocherà di martedì, il giorno successivo la Fiorentina ospiterà l’Atalanta. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Rai 1. Non sono invece ancora state rese note delle gare di ritorno, in programma nel mese di aprile.

La Lazio, che ha superato nei quarti ai calci di rigore l’Inter, all’Olimpico martedì 26 febbraio, con calcio d’inizio alle ore 21, ospiterà il Milan, che con lo stesso punteggio (2-0) ha buttato fuori dalla manifestazione prima la Sampdoria e poi il Napoli. La Fiorentina, che ha eliminato con un roboante 7-1 la Roma, ospiterà il giorno seguente e cioè mercoledì 27 febbraio l’Atalanta, vincitrice per 3-0 sulla Juventus, detentrice del trofeo (conquistato per quattro anni).

Martedì 26 febbraio 2019, Lazio-Milan, ore 21 Rai 1.

Mercoledì 27 febbraio 2019, Fiorentina-Atalanta, ore 21, Rai 2.

Il caso di Lazio-Udinese e le semifinali di ritorno

Per esigenze televisive e di calendario le semifinali di andata e ritorno si disputeranno a distanza di due mesi, davvero troppo. I return match sono in programma addirittura il 24 aprile. La Lazio qualificandosi per le semifinali ha creato scompiglio nel calendario, che forse non era stato compilato con tutti i crismi. Perché il 26 febbraio è in programma la sfida di Coppa Italia con il Milan, ma il 25 doveva giocarsi il Monday Night con l’Udinese, il match è stato rinviato a data da destinarsi. La sfida con i friulani la Lazio non può giocarla prima di quella data a causa dell’impegno in Europa League con il Siviglia e per via del Sei Nazioni di Rugby, domenica 24 è in programma un match dell’Italia all’Olimpico.