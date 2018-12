Non sono bastati i supplementari e tre gol perché il Genoa conquistasse gli ottavi di finale di Coppa Italia. Merito di un Entella mai domo che ha tenuto testa al Grifone di Juric fino in fondo, mai crollando nemmeno dopo l'ennesimo rigore di serata (il terzo in totale) che Lapadula non ha fallito, trovando la prima realizzazione personale di stagione. Una gara vissuta sulle gesta dei bomber di razza. Da un lato Piatek che segna una doppietta confermandosi punto di riferimento dei rossoblù, dall'altro Icardi, attaccante che risponde con altrettanti gol per il 2-2 al 90′. Poi, nei supplementari Pandev ritrova lo scatto del Triplete e subisce fallo in area. Lapadula non perdona ma è l'Entella all'ultimo istante a riconquistare il 3-3.

I rigori sono una girandola d'emozioni quasi infinita: Genoa ed Entella arrivano a fronteggiarsi alla pari dagli undici metri finchè decide un errore di Lapadula che sbaglia l'ultimo penalty. Esultanza Entella, che vola agli ottavi dove troverà la Roma, all'Olimpico.

Accoppiamenti definiti

Il tabellone e gli accoppiamenti degli ottavi di finale della Coppa Italia 2018/2019 si sono compiuti con le ultime sfide di questa sera. I match sono in programma, in attesa che vengano definiti date e orari, per domenica 13 gennaio 2019 quando entreranno in scena in questa fase le otto squadre che si sono classificate dal primo all’ottavo posto nella scorsa stagione di Serie A.

Il sorteggio tra squadre di Serie A

Si tratta di Juventus, Napoli, Roma, Inter, Lazio, Milan, Atalanta e Fiorentina. Qualora dovessero sfidare compagini di Serie B o C giocheranno tra le mura amiche, mentre in caso di match tra due club di massima serie si procederà col sorteggio, e affronteranno le squadre che hanno superato il quarto turno eliminatorio previsto per il 4 e il 6 dicembre 2018.

Il tabellone degli ottavi di finale

Ecco di seguito gli accoppiamenti e il tabellone degli ottavi di finale in costante aggiornamento:

Milan vs Sampdoria (sorteggio per definire chi giocherà in casa)

Napoli vs Sassuolo (sorteggio per definire chi giocherà in casa)

Lazio vs Novara

Inter vs Benevento

Fiorentina vs Torino

Roma vs Entella

Juventus vs Bologna (sorteggio per definire chi giocherà in casa)

Atalanta vs Cagliari (sorteggio per definire chi giocherà in casa)