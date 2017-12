Le gare dei quarti di finale di Coppa Italia tra Milan e Inter e Juventus e Torino potranno essere viste dagli italiani che vivono al di fuori dell’Europa. Mediaset infatti ha acquistato i diritti extra europei della manifestazione e trasmetterà in Canada, in Australia e negli Stati Uniti i due derby di coppa, ma anche le semifinali e la finale della manifestazione.

La Coppa Italia su ‘Mediaset’ per gli italiani all’estero.

Dunque il 27 dicembre, con la telecronaca di Ricky Buscaglia, gli italiani che vivono dall’altra parte del mondo sul canale ‘Mediaset Italia’ potranno assistere al derby di Milano, mentre il 3 gennaio avranno invece la possibilità di vedere quello di Torino, con la telecronaca di Alessandro Iori, Sempre su ‘Mediaset Italia’ avranno modo di assistere alle semifinali (tra fine gennaio e l’inizio di febbraio) e alla finalissima, in programma all’Olimpico il 9 maggio. Chi vive in quei paesi avrà la possibilità di assistere a quegli incontri anche sul tablet o lo smartphone grazie all’app oppure in streaming sul sito ufficiale.

Russia 2018 in esclusiva su Mediaset.

Continua così a investire in modo massiccio sul calcio Mediaset, che pochi giorni fa ha acquistato i diritti dei Mondiali di Russia. Un grande colpo di PierSilvio Berlusconi, che sta cercando di coinvolgere nel progetto televisivo Francesco Totti, che ha acquistato i diritti di Russia 2018 per 78 milioni di euro. Le partite saranno trasmesse in diretta e in esclusiva sui canali in chiaro, quella della fase a gironi quasi esclusivamente su Italia 1, mentre quelle della fase a eliminazione diretta, cioè dagli ottavi in poi, in esclusiva su Canale 5. Nei prossimi mesi Mediaset, con Premium, farà un’offerta razionale, come ha detto con queste parole l’a.d. di Mediaset, per i diritti per il triennio 2018-2021 della Serie A.