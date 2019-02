Poteva contribuire anche lui al passaggio di turno e all'approdo in semifinale di Coppa Italia e invece Lautaro Martinez ha sbagliato il proprio appuntamento con la storia nerazzurra fallendo il tiro dal dischetto. Il suo, in aggiunta a quello di Nainggolan è poi risultato uno dei penalty che ha condannato l'Inter a salutare il Torneo dopo 120 minuti in campo contro la Lazio.

Una partita che l'Inter ha giocato bene solamente in parte, con un approccio completamente sbagliato e un crescendo nella ripresa in cui ha mostrato sprazzi di bel gioco e convinzione. Poi, però, merito anche dei capitolini, non si è riusciti a condurre il match sui binari giusti e alla fine, la ‘lotteria' dagli undici metri ha estratto il biglietto vincente dal colore celeste.

Critiche a tutti, da Spalletti a Icardi

Le critiche non sono mancate, sia al tecnico Spalletti che è ritornato sotto processo, sia ai giocatori. Non solo chi si è macchiato dell'errore dal dischetto, ma anche chi non ha reso come avrebbe dovuto e potuto, in primis capitan Icardi la cui gara quasi anonima ha portato qualche tifoso presente a San Siro a fischiare in più di una occasione. Una realtà delicata per l'inter che a gennaio si ritrova già con le gomme a terra: fuori dalla Champions e fuori dalla Coppa Italia.

Aria di crisi tra mercato e risultati negativi

Senza dimenticare il fiatone che i nerazzurri sembrano avere in campionato dove il pareggio contro il Sassuolo in casa e la sconfitta a Torino contro i granata hanno semplicemente accentuato un malessere che non accenna a scomparire. Anche il mercato in sè ha portato malumori, poi limitati (non eliminati) dalla chiusura delle trattative e da nessuna partenza degli scontenti (da Miranda a Perisic).

Lo sfogo social del Toro Lautaro

Lo spirito Inter però c'è e Lautaro, uno degli ultimi a vestire i colori nerazzurri ma uno tra i primi a vivere il momento. E sui social l'argentino ha voluto scusarsi con i suoi nuovi tifosi, rilanciando la sfida da qui a fine anno per vincere qualcosa di importante e raggiungere obiettivi primari: Quando uno sbaglia si sente sempre male. Senza dubbio questi errori sono quello che ti fa crescere. Sono molto triste per ieri sera, però bisogna guardare avanti, abbiamo tante partite davanti a noi e ci rialzeremo subito per dare tutto e tornare a vincere!