La Lega di Serie A ha reso note le date delle semifinali della Coppa Italia 2017-2018, in cui saranno protagoniste le Juventus, campione d’Italia e vincitrice delle ultime tre edizioni, l’Atalanta, la Lazio e il Milan, tutte e tre impegnate anche in Europa League. La prima sfida la disputeranno l’Atalanta e la Juventus, che scenderà in campo in casa dei nerazzurri.

Atalanta e Juventus si affronteranno martedì 30 gennaio, calcio d’inizio previsto alle 20.45 (diretta su Rai 1). Mentre il giorno seguente, sempre con calcio d’inizio alle 20.45 con diretta su Rai 1, a San Siro il Milan affronterà la Lazio, che negli ultimi anni ha sempre ben figurato in questa manifestazione. Sorprendentemente hanno la stessa data le due semifinali, che vengono incastonate tra gli ottavi di Champions e i sedicesimi e gli ottavi di Europa League. Mercoledì 28 febbraio si disputeranno dunque Juventus-Atalanta e Lazio-Milan, orari ancora da definire.

Questo il programma delle semifinali di Tim Cup 2017-2018.

Martedì 30 gennaio 2018: Atalanta-Juventus, ore 20:45 (Rai 1).

Mercoledì 31 gennaio 2018: Milan-Lazio, ore 20:45 (Rai 1).

Mercoledì 28 febbraio 2018: Juventus-Atalanta.

Mercoledì 28 febbraio 2018: Lazio-Milan.

La Coppa Italia 2017-2018.

Ha faticato poco la Juventus per raggiungere le semifinali, i bianconeri hanno piegato con identico punteggio (2-0) in casa prima il Genoa e poi il Torino. Mentre l’Atalanta, dopo aver eliminato il Sassuolo, ha vinto con pieno merito al San Paolo sul Napoli (sconfitto 2-1). La Lazio invece ha passeggiato con il Cittadella negli ottavi, mentre nel giorno di Santo Stefano ha avuto la meglio sulla Fiorentina, gol di Lulic. Il Milan invece per arrivare fino alle semifinali ha prima eliminato il Verona e poi ha vinto il derby con l’Inter, piegato da un gol di Cutrone nei tempi supplementari.