Il Bologna batte 3-0 il Crotone e si guadagna la Juventus che affronterà negli ottavi di finale di Coppa Italia. La partita è stata a senso unico, i rossoblu hanno dominato e hanno steso la squadra calabrese grazie alla doppietta di Orsolini e al centro di Falcinelli. Una boccata d’ossigeno per Inzaghi che non è saldissimo sulla panchina dei rossoblu.

Orsolini sblocca Bologna-Crotone

Turnover sì ma moderato per entrambe le squadre. Inzaghi non rinuncia a Santander e rispolvera il 4-3-3, schieramento identico per il Crotone che nonostante il cambio d’allenatore non è riuscito a risollevarsi in Serie B. L’avvio di partita è blando, la prima palla gol il Bologna ce l’ha dopo quasi venti minuti, ma nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo si gioca in una sola metà campo, quella del Crotone. Colleziona occasioni in serie la squadra di casa che trova il gol del vantaggio con Orsolini, che riceve da Poli e dopo una prima respinta di Cordaz insacca.

Segnano Falcinelli e ancora Orsolini

Nel secondo tempo il Bologna vuole chiudere i conti rapidamente e ci riesce. Falcinelli svetta e con un bel colpo di testa raddoppia. L’attaccante dopo il gol non esulta, segnò 13 gol con il Crotone nella stagione 2016-2017. Poco dopo arriva il 3-0, il marcatore è ancora Orsolini che trova un pallonetto spettacolare e insacca. Applausi meritatissimi. Il finale è pura accademia.

Il Bologna giocherà contro la Juve negli ottavi

Il Bologna si qualifica così per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Inzaghi può tornare a sorridere in attesa della sfida salvezza con l’Empoli di Iachini. Domenica 13 gennaio i rossoblu disputeranno il loro terzo match stagionale in questa manifestazione contro la Juventus, vincitrice delle ultime quattro edizioni della Coppa Italia. I rossoblu sono chiamati a una sfida improba.