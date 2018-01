Paulo Dybala giocherà dall'inizio oppure Allegri lo lascerà in panchina riservandogli l'ingresso a gara in corso? E' questo forse l'unico dubbio relativo alla formazione della Juventus che affronterà il Torino nel derby di Coppa Italia (chi vince troverà in semifinale il Napoli o l'Atalanta, in campo martedì sera). I granata e poi il Cagliari, sono questi i primi avversari del 2018 per i bianconeri che – scollinata la pausa di campionato – attendono il ritorno al clima della Champions in febbraio.

Le scelte di Allegri e Mihajlovic.

Qui Juventus. Allegri è orientato a ricorrere al turnover ma dovrebbe confermare il tridente in attacco (4-3-3): gli interpreti scelti dovrebbero essere Bernardeschi (oppure Dybala), Higuain e Douglas Costa. Possibile il rientro dal primo minuto di De Sciglio, quasi recuperato dall'infortunio. Rugani sarà titolare mentre Pjanic, ancora sulla via del recupero, non verrà rischiato.

Qui Torino. Situazione delicata in casa granata, laddove Mihajlovic è alle prese con importanti problemi di formazione: non ci saranno Ansaldi, Ljajic, Lyanco e con ogni probabilità anche Barreca. Belotti è sulla via del recupero ma è difficile vederlo in campo. Giocoforza, la squadra che verrà schierata ricalcherà in buona parte quella vista all'opera contro il Genoa, con Niang punta centrale.

Le probabili formazioni di Juventus-Torino.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Barzagli, Rugani, Chiellini, Asamoah; Marchisio, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Douglas Costa.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma. Tonolini e Tegoni gli assistenti, Calvarese quarto uomo, Mariani Var.

La sfida dei quarti di Coppa Italia fra Juventus e Torino sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai Uno alle ore 20.45 e visibile a tutti anche in streaming collegandosi alla piattaforma online Rai Play. C'è, però, un particolare da sottolineare: il match non avrà commento da parte dei telecronisti a causa dello sciopero dei giornalisti di Rai Sport indetto proprio per il 3 gennaio come forma di protesta per la rinuncia da parte dell'azienda di trasmettere il Mondiale di calcio in programma in Russia da giugno e luglio prossimi (diretta esclusiva Mediaset).