La Coppa Italia riaccende i motori. In questa settimana si disputano le gare del quarto turno. Le vincenti andranno così a sfidare nel mese di gennaio negli ottavi di finale le otto teste di serie, che sono le prime otto classificate dello scorso campionato. Juventus, Napoli, Roma, Inter, Lazio, Milan, Atalanta e Fiorentina attendono le loro avversarie, e alcune avversarie potrebbero essere davvero molto sorprendenti.

Il programma del quarto turno della Coppa Italia

In tre giorni si giocheranno le sfide del quarto turno. Il programma sarà aperto da Benevento-Cittadella, due squadre che occupano le prime posizioni in Serie B. Sempre martedì 4 si disputeranno Bologna-Crotone e Sampdoria-Spal. Mercoledì 5 invece si giocheranno tre partite, quella più intrigante è Novara-Pisa, entrambe sono in Serie C e una delle due sfiderà la Lazio. Le altre Sassuolo-Catania e Chievo-Cagliari. Giovedì 6 Genoa-Entella e Torino-Sudtirol.

Date e orari delle partite del quarto turno di Coppa Italia

Martedì 4 dicembre: Benevento-Cittadella (ore 15), Bologna-Crotone (ore 18), Sampdoria-Spal (ore 20.45).

Mercoledì 5 dicembre: Novara-Pisa (ore 15), Sassuolo-Catania (ore 18), Chievo-Cagliari (ore 20.45).

Giovedì 6 dicembre: Genoa-Entella (ore 18), Torino-Sudtirol (ore 20.45).

in foto: La Sampdoria ospiterà la Spal.

Dove saranno trasmesse in tv e streaming i match di Coppa Italia 2018-2019

La manifestazione è un’esclusiva della Rai che trasmetterà tutti gli incontri da adesso fino alla finale, in programma il 15 maggio all’Olimpico. Tutte le gare del quarto turno saranno mandate in onda su RaiSport, canale 227 di Sky e 57 del digitale terrestre, e saranno visibili anche in streaming sul sito e sulle app ufficiali della Rai.

Il tabellone della Coppa Italia 2018-2019

Al momento del sorteggio è parso leggermente squilibrato verso l’alto il tabellone. Perché nella metà di sopra ci sono Milan, Napoli, Lazio e Inter, mentre in basso Juventus e Roma sembrano avviate verso una semifinale nobilissima. Gli ottavi di finale si disputeranno il 13 gennaio, ma c’è da scommettere che alcuni incontri saranno anticipati o posticipati per motivi televisivi.

Milan vs vincente Sampdoria-Spal; Napoli vs vincente Sassuolo-Catania; Lazio vs vincente Novara-Pisa; Inter vs vincente Benevento-Cittadella; Fiorentina vs vincente Torino-Sudtirol; Roma vs vincente Genoa-Entella; Juventus vs vincente Bologna-Crotone; Atalanta vs vincente Chievo-Cagliari.

in foto: 4 successi di fila per la Juve, che nel 2017 batté 2–0 la Lazio, mentre lo scorso maggio vinse 4–0 con il Milan.

Le date della Coppa Italia 2018-2019

Le gare del quarto turno si disputeranno tra il 4 il 6 dicembre, gli ottavi di finale ufficialmente hanno come data il 13 gennaio, e per tutte le grandi della Serie A sarà il debutto nel 2019. I quarti di finale invece si terranno in gara unica il 30 gennaio. Le semifinali invece si disputeranno a distanza di due mesi. L’andata il 27 febbraio, tra gli ottavi d’andata e ritorno di Champions, e il 24 aprile, cioè tre giorni dopo la Pasqua. La finalissima all’Olimpico il 15 maggio.