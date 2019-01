La Serie A riposa ancora per una decina di giorni ma chi si sente orfano del calcio giocato può festeggiare: Tottenham e Chelsea si affrontano stasera per l'andata della semifinale di Coppa di Lega inglese. Una partita di altissimo livello per uno dei trofei storici del calcio anglosassone in cui Pochettino e Sarri proveranno a qualificarsi per la finalissima.

Il derby tra le due squadre londinesi caratterizza il palinsesto odierno del calcio internazionale che avrà un seguito nella serata di domani quando si disputerà l'altra semifinale in programma a Manchester, con il City di Guardiola che sfiderà il Burton.

La diretta streaming solo su DAZN

Per chi non vuole perdersi la sfida, il match di Wembley sarà visibile solamente in diretta streaming su DAZN, la piattaforma online che detiene in esclusiva i diritti della competizione. Calcio d'inizio previsto per le 21.

Il derby di Londra, match-clou della settimana

Dopo l'indigestione di FA Cup ritorna la Coppa di Lega, con le sue fasi finali ed esaltanti. Il derby londinese tra Spurs e Blues è l'evento clou, con Pochettino che ha vinto le prime due partite dell'anno, 7-0 al Tranmere in FA Cup e 3-0 sul campo del Cardiff in campionato confermando di essere uscita definitivamente dal cono d'ombra di inizio stagione. La squadra di Sarri ha ritrovato la vittoria con il Nottingham in coppa dopo il pareggio deludente con il Southampton in Premier e si giocherà il tutto per tutto per qualificarsi almeno per la finale di Coppa di Lega.

Probabili formazioni

Sarri punta ancora moltissimo su Alvaro Morata che giocherà in attacco visto che Pedro e Giroud non sembrano in perfette condizioni e Loftus-Cheek è ancora infortunato. Confermato il 4-3-3 con Jorginho a centrocampo per gestire il gioco dei Blues. Pochettino dovrebbe rispolverare il 4-3-1-2 con Dele Alli a supporto delle due punte, i super titolari Son e Kane. Eriksen arretrerà a centrocampo in linea con Sissoko e Winks.

TOTTENHAM (4-3-1-2): Gazzaniga, Trippier, Sanchez, Alderweirel, Rose; Sissoko, Winks, Eriksen; Alli; Kane, Son.

CHELSEA (4-3-3): Kepa, Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Marcos Alonso; Kantè, Jorginho, Barkley; Willian, Morata, Hazard.

Le quote: Spurs favoriti

Gli Spurs hanno vinto le ultime due partite giocate e per il terzo successo consecutivo sono dati a 2,05. Si sale a 3,50 per il pareggio, mentre la vittoria dei Blues è data a 3,45. Le ultime due affermazioni del Tottenham sono arrivate con lo stesso risultato, 3-1, finale che replicato domani pagherebbe 15 volte la scommessa.