Dopo aver eliminato il Manchester United, il Bristol City ha sfiorato un'altra grande impresa. La squadra della seconda serie del calcio inglese, ha spaventato il Manchester City nella sfida valida per l'andata della semifinale di Coppa di Lega. All'Etihad Stadium, i biancorossi sono stati sconfitti in rimonta 2-1 dai padroni di casa, e potranno dunque giocarsi l'accesso alla finale nella sfida di ritorno davanti al proprio pubblico in programma il 23 gennaio.

Il Bristol spaventa il Manchester City in Coppa di Lega.

Guardiola non si fida del Bristol già giustiziere dello United e si affida ad un parziale turnover schierando dal 1’ numerosi titolari. E l’inizio è tutto di marca City, con un De Bruyne molto ispirato abile ad entrare in tutte le azioni pericolose dei padroni di casa. Il Bristol affronterà il match a viso aperto e il coraggio degli ospiti viene premiato proprio nel finale di primo tempo: Reid con una conclusione batte Bravo e porta avanti la squadra di Championship.

De Bruyne e Aguero fanno sorridere Guardiola.

Nella ripresa il Manchester City entra in campo con piglio deciso e inizia a schiacciare gli avversari nella propria metà campo. Dopo 10’ arriva il meritato pareggio grazie al migliore in campo De Bruyne che dopo un duetto con Sterling con un tiro di prima intenzione mette in rete l’1-1. Match divertente con occasioni da una parte e dall’altra e il Bristol che resiste alle offensive del City. La scelta di Guardiola di gettare nella mischia anche Aguero si rivela vincente, perché è proprio il Kun a firmare il gol vittoria in pieno recupero. Una rete decisiva per il 2-1 finale che il Bristol proverà a ribaltare nel match di ritorno. Domani sera appuntamento con l’altra semifinale d’andata Chelsea-Arsenal, un big match in cui verrà introdotto il VAR.